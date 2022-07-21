Арахамия рассказал, когда назначат нового генпрокурора и какова будет его главная задача

Верховная Рада прекратила полномочия Ирины Венедиктовой в должности Генпрокурора. Уже в ближайшее время стоит ждать нового назначения.

Должность Генерального прокурора Украины после отстранения Ирины Венедиктовой остается вокатной. Впрочем, ждать нового назначения осталось недолго.

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Когда назначат нового генпрокурора

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамя сообщил о том, что назначение нового Генерального прокурора Украины состоится в ближайшее время. О нем должны объявить в ближайшие 10 дней.

Его первой и главной задачей должно стать назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, как этого требует Президент Украины,

– написал Арахамия.

Он также обратился к конкурсной комиссии по избранию руководителя САП и попросил завершить все необходимые процедуры в 10-дневный срок.

Отстранение Венедиктовой: как это было

17 июля на сайте Президента появился указ Владимира Зеленского об отстранении от должностей Ирины Венедиктовой и Ивана Баканова.

Сам Зеленский объяснил, что причиной такого шага стало большое количество предателей в прокуратуре и СБУ.

В настоящее время обязанности генерального прокурора выполняет Алексей Симоненко, но к этому также много вопросов.

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