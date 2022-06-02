Такую информацию обнародовало российское медиа Meduza. Российские власти, несмотря на всю "зомбированность" граждан, все же опасаются, что они поймут, что три месяца войны – это слишком много.

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Переполох возник через 100 дней военных действий

Переполох администрации Путина возник накануне 100 дней со времени вторжения россиян на украинскую территорию. Поэтому кремлевских медийщиков в повелительном порядке попросили не акцентировать на продолжительности войны, которую они цинично называют "спецоперацией".

Цель таких действий понятна – не дать россиянам прийти к мнению, что "вторая армия мира" не может похвастаться за это время значительными достижениями.

О таких приказах сверху рассказали несколько источников

Сообщения о таких "приказах сверху" поступили от нескольких источников – в государственном, а также провластном СМИ, мэрии Москвы и в самой админстрации Путина.

Доказательства того, что это указание тщательно выполняют, не заставили себя ждать. В "Комсомольской правде", "Московском комсомольце" и ТАСС указывают только потную дату. Не акцентируют внимание на продолжительности боевых действий и в выпусках новостей.

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Источники в Кремле говорят, что закрытые соцопросы подтверждают: большинство россиян считают, что так называемая "спецоперация" затянулась. Конечно, эти результаты нигде не обнародуют.

Интересно! Социологическая компания Russian Field в ходе исследования, проводившегося с 23 по 26 мая 2022 года, выяснила, что 39% живущих в России респондентов "устали" от новостей о ходе войны.

Целые войны до сих пор не понятны

То, что российская армия делает на территории Украины и для чего, до сих пор непонятно многим россиянам. Понятия денацификации и демилитаризации остались просто сложными терминами.

На публику рупоры Кремля пытаются демонстрировать уверенность. Да, заверил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в таких "операциях" не могу быть ни одного тайминга. Еще раньше бывший командующий российскими ВДВ Владимир Шаманов вообще ошарашил заявлением, что война будет длиться от 5 до 10 лет.

Терминология у пропагандистов меняется

Даже терминология у пропагандистов сейчас меняется. От "спецоперации" по-тихому отказываются и заявляют о "мировой войне" и "войне с НАТО".

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Российская пропаганда в действии: последние яркие примеры

До сих пор неизвестно количество погибших россиян во время войны в Украине. Пропагандисты "кормят" читателей и зрителей баснями, что, мол, Россия перестала нести потери, так что о них не сообщают.

Видео с вроде бы поля боя, которое демонстрируют зрителям российские СМИ, снимали в Белгородской области.

Еще одной выдуманной легендой является рассказ об "украинских биолабораториях". Вроде бы там "изобрели" оспу обезьян.

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