Когда уж точно нужно эвакуироваться из опасного места и что с собой взять
Линия фронта в Украине двигается и раньше безопасные места могут стать рискованными. Как понять, что оставаться в вашем населенном пункте больше нельзя – читайте дальше.
Если после прямого призыва к эвакуации вы остается дома, то подставляете наших военных. Все детали об эвакуации рассказала коммуникационный менеджер Центра реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС "ЯРМИЗ" Елена Кошелева.
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При каких условиях точно нужно эвакуироваться
- Если боевые действия приближаются к вашему населенному пункту и вы слышите звуки обстрелов;
- если военные сказали вам, что необходимо эвакуироваться. Иначе потом воины будут рисковать своей жизнью, чтобы доставить вам лекарства или помочь с эвакуацией, когда будет поздно.
Если вы не знаете, как надолго покидает дом, возьмите с собой:
- документы;
- лекарство, которое вы всегда принимаете;
- медикаменты на случай ранения;
- еду на 3 дня, которая не портится и ее можно готовить без огня. Важно, чтобы она была питательна, но не тяжела для ношения;
- средства гигиены – сухие и влажные салфетки, антисептики, зубную щетку и пасту;
- павербанк, фонарики, спички и зажигалки.
Кстати, рассчитывайте еду так, чтобы вы могли поделиться ею с другими людьми.
Позаботьтесь и о списке вещей, которые вы будете брать ребенку. Важно прихватить теплую и сменную одежду. Кроме того, не запрещайте ребенку взять любимую вещь или игрушку, ведь это эмоциональная привязка и вашему малышу будет легче перенести стресс. К примеру, можно взять альбом для рисования и карандаши.
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Как вести себя, если вы приютили у себя человека, потерявшего дом
Вы должны понимать, что человек может быть закрытым. Возможно, он не хочет говорить о том, что пережил. Именно поэтому некоторое время лучше его не трогать.
Не требуйте у переселенцев, чтобы они открывались вам. Если уж приглашаете к себе человека в беде, то относитесь к нему с пониманием, а не с какими-то ожиданиями.
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