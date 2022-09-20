Крымский мост нужно уничтожить раньше, чем Украина вернет полуостров, – Джемилев

Уничтожение крымского моста является законным правом Украины. Однако это следует сделать до возвращения Крыма из-под оккупации.

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Он подчеркнул, что этот мост выстроен незаконно, поэтому Украина имеет полное право на его уничтожение.

Интересно Нет самого элементарного: в Крыму собирают теплые вещи для российской армии, – Чубаров

У части граждан есть опасения, но мост должен быть уничтожен

Мустафа Джемилев подчеркнул, что россия построила мост, несмотря на протесты Украины и международных организаций для колонизации оккупированного Крыма. Через этот мост россия переправляла значительное количество войск и техники и продолжает это делать сейчас. Лидер крымскотатарского народа подчеркнул, что после начала полномасштабного вторжения это позволило оккупантам обстреливать материковую Украину с территории Крыма.

Кроме того, благодаря переброске сил в Крым россия смогла начать захват Херсонской и Запорожской областей. Джемилев назвал уничтожение моста бесспорным правом Украины.

Лидер крымскотатарского народа отметил, что часть украинцев испытывает определенные опасения, что после уничтожения моста оккупанты и российские переселенцы не смогут покинуть полуостров, что может создать проблемы, потому что "загнанные в угол крысы, как правило, сопротивляются".

Джемилев подчеркнул, что мост нужно уничтожить раньше, чем Украина вернет контроль над Крымом.

Почему говорят об уничтожении моста

Крымский мост является абсолютно незаконным российским строительством. Таким образом, россия создала сухопутный путь в Крым, который активно использует для поставки техники и переброски войск на Юг Украины. Уже ни для кого не секрет, что этот мост является целью ВСУ, причем абсолютно законной – это незаконное российское сооружение на украинской территории.

Ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что у моста уже решено будущее – он должен быть уничтожен. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что у россии есть только один шанс сохранить мост – вывести через него войска обратно в россию и покинуть украинскую территорию.

Стоит посмотреть – ВСУ подняли флаг над поселком Яровая в Донецкой области: смотрите видео