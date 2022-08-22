"Правительство" коллаборантов на Херсонщине отстранили, их заменяют фсбшники, – Хлань

22 августа 2022 , 11:57
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Оккупационную администрацию на Херсонщине возглавили российские фсбшники, занимающиеся тотальным ограблением региона. Функции местных коллаборантов сведены к символическим.

Оккупанты проводят "национализацию" предприятий и пытаются обновить местное самоуправление, наполняя их пророссийским элементом. Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета, военный ТРО Сергей Хлань.

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"Правительственная" рокировка

Политик отметил, что перестановки в оккупационном "правительстве" начались после инцидента с местным коллаборантом Владимиром Сальдо.

Так называемое "правительство" коллаборантов немного отстранили от управления и все больше его начинает замещать "правительство" фсбшников. Недавно они пополнили свои ряды тремя россиянами, занимающими должности "заместителя правительства" и "главы финансов"... стремоусов сейчас ездит по области и записывает видеоролики. Это его единственная миссия сегодня,
– объяснил Хлань.

По словам депутата, у отстраненных коллаборантов единая зону ответственности – образование своей вертикали по всем ОТГ.

"Происходит давление, мотивируемое проведением референдума, о котором они смолкли. До 11 августа им не удалось ничего сделать и они сейчас говорят, что будут его проводить, когда смогут его провести в Донецкой области после освобождения", – пояснил политик.

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Грабительство Херсонщины продолжается

По мнению Хланя, "референдум" в регионе не состоится никогда, поэтому они пытаются давить на местное самоуправление и назначать коллаборантов на должности территориальных общин, вроде бы это сами украинцы хотят проводить референдум.

То есть сейчас они занимаются только этим. ФСБшники занимаются ограблениями. Вчера выступал главный фсбшник – елисеев, который якобы "председатель" этого "правительства". Он откровенно сказал, что сейчас они будут заниматься "национализацией" предприятий тех предпринимателей, которые покинули Херсонщину,
– добавил депутат.

Он отметил, что коллаборанты назначали своими указами руководителей на эти предприятия, с помощью которых велось тотальное ограбление.

"Это сейчас переняли на себя участники, которые берут это в свои руки и это единственное, чем они занимаются. Они понимают, что задержаться надолго им не удастся. Поэтому просто набивают карманы", – резюмировал Хлань.

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Автор: Марк Омелянюк