Когда откроют воздушное пространство: в Украэродвижении ответили на громкий прогноз Eurocontrol

Евроконтроль обнародовал резонансный прогноз о вероятности возобновления полетов в Украине только с конца 2029 года. Чтобы успокоить всех украинцев, в Украине прокомментировали эту ситуацию.

Следует сразу подчеркнуть, что отчет, опубликованный Евроконтролем, является исключительно их предположением. Следовательно, в Украэродвижении подчеркивают, что украинское воздушное пространство будет открыто сразу же после завершения военных действий и победы Украины.

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О чем говорилось в отчете Евроконтроля

Резонансный прогноз базируется на текущей ситуации в авиационной отрасли, а именно:

закрытие воздушного пространства Украины для гражданских полетов из-за военных действий;

существенные ограничения полетов в воздушном пространстве Молдовы, России и Беларуси;

существенное уменьшение полетов в Польше, Балтийских, Скандинавских странах,

увеличение интенсивности полетов в юго-восточной части Европы.

Эти факторы считаются действующими до конца горизонта планирования – то есть до 2029 года.

Почему этому прогнозу не стоит доверять

В компании объясняют, что Евроконтроль дважды в год обновляет 7-летние прогнозы воздушного движения по всем странам-членам организации и в целом по Европейскому региону. Такие прогнозы используются странами-членами для ежегодного расчета ставок платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию.

Важно обратить внимание, что Евроконтроль не генерирует и не использует военные прогнозы, аналитику или предположения для создания своих прогнозов. Указанные расчеты также не содержат других факторов неопределенности, как, в частности: непрогнозируемую экономическую турбулентность, эскалацию геополитической напряженности, другие непредсказуемые события, которые могут оказать негативное влияние на развитие авиации.

Поэтому, учитывая факт военной агрессии России, специалисты Евроконтроля сделали предположение до конца горизонта планирования – то есть до 2029 года. После появления новых объективных факторов, как, например, завершение войны и переформатирование сети маршрутов, прогноз Евроконтроля будет обновлен с использованием новых данных.

К возобновлению полетов в Украине активно готовятся

Несмотря на обстоятельства форс-мажора, вызванные военной агрессией Российской Федерации, Украина полноценно готовится к возобновлению полетов в своем воздушном пространстве,

– говорится в сообщении.

Добавляют, что предприятие совместно с Евроконтролем уже разработали план мероприятий по возобновлению аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Украины. Как отмечают, план охватывает полный спектр необходимых составляющих процесса: