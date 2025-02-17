Детали передает 24 Канал со ссылкой на слова Федора Вениславского в эфире "Радио Свобода". Кстати, следует помнить, что после отмены военного положения выборы также не назначат автоматически.
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Когда в Украине отменят военное положение
Федор Вениславский рассказал, что военное положение сохранится и после прекращения огня.
Отмена военного положения возможно тогда, когда исчезнут угрозы, которые предусмотрены законом о правовом режиме военного положения. А сам факт временного прекращения огня точно не устраняет те угрозы, из-за которых ввели правовой режим военного положения,
– объяснил он.
И добавил: если россияне временно прекратят огонь, это не будет означать отвод ими войск или средств поражения с временно оккупированных территорий.
Депутат сказал, что учитывая психическое состояние Путина, можно ожидать любого развития событий. А потому Украине нужны гарантии безопасности, нужен долговременный мир. Без этого военное положение вряд ли может быть отменено.
В то же время спрогнозировать точные сроки, когда военное положение отменят, невозможно.