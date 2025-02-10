Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на генерального директора Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении (NEAR) Герта Яна Копмана, которого цитирует "Европейская правда".

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ЕС настаивают на смягчении военного положения в Украине

На конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня", чиновник понимает, что введенные ограничения военного положения возможно отменить только после завершения войны. Однако некоторые из них, по мнению Еврокомиссии, было бы целесообразно смягчить уже сейчас. С соответствующими предложениями он обратился к присутствующим депутатам. Какие именно ограничения военного времени Герт Ян Копман имел в виду – не сообщается.

Очевидно, Украина вернется к конституционной нормальности после того, как война завершится и военное положение отменят. Но я действительно советую вам уже сейчас изучить необходимость и пропорциональность тех ограничений военного положения, которые действуют сейчас. Детально изучить!

– отметил гендиректор NEAR

Напомним, некоторые украинские депутаты говорили, что военное положение в Украине могут не продлить за три месяца. Однако по словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, в этом вопросе стоит ориентироваться не на слова отдельных чиновников, а на реальные факты.

Украина готовится к вступлению в ЕС

Уже несколько лет Украина вводит меры для будущего вступления в Европейский Союз. Наша страна, как одна из кандидаток на членство, получила от ЕС дополнительные инструменты для проведения необходимых для этого реформ. Поэтому Украина сможет вступить в Союз до 2029 года.