Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на председателя правления гражданской сети "Опора" Ольгу Айвазовскую в интервью проекту "Мосты Украины". Команда 20 лет следит за организацией и проведением выборов.

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Когда Украина будет готова к проведению выборов

По мнению Айвазовской, чтобы выборы состоялись, в Украине нужно сделать аудит безопасности инфраструктуры для их проведения и принять специальный закон. Это необходимо, чтобы на уровне государства минимизировать влияние России и ее коллаборационистов к голосованию, а также не допустить баллотирования пророссийских партий.

Когда начнется полноценный политический процесс, будем ли готовы защитить независимость на следующих этапах развития государственности и не допустить вмешательства России в политику? Захватить государство политически, особенно в момент истощения, легче и дешевле, чем проводить массированные наступательные действия и в дальнейшем,

– сказала Ольга Айвазовская.

Кроме этого, не стоит забывать, что украинцы за рубежом тоже имеют право баллотироваться в парламент. Для этого в законодательстве нужно сделать исключения и позволить избираться тем, кто не живет в Украине 5 лет. Также нужно разработать основу для голосования в новых условиях. Речь идет о возможности голосования за рубежом и у линии разграничения.

Для Украины выборы – это момент политического обнажения и обессиливания. Пять лет в стране не было полномасштабных выборов. Это означает, что наша инфраструктура просела и уничтожена физически. Это касается как избирательных участков, достоверности и точности государственного реестра как единой электронной базы данных, работы медиа, потому что уже не чувствуется того влияния слова, потому что каналы изменились,

– прокомментировала специалист.

Представительница общественной сети также добавила, что для организации избирательных процессов нужно определиться, на какой территории Украина сможет их организовать, учитывая безопасность.

Поэтому на подготовку к выборам нужно от 6 до 12 месяцев после окончания военного положения.

Реальность такова: если мы готовы к худшему сценарию, выдержим. Если живем в розовых иллюзиях, что нас пронесет, это будут худшие выборы. Эти выборы будут выборами выживания, легитимности, независимости. Если будет выбрано лицо и его способ или чистота избрания будет поставлена под вопрос, мы потеряем очень много. Возможно, все. Потому что, лидеры государств будут отказываться общаться с новоизбранным или переизбранным лидером,

– отметила Айвазовская.

Выборы в Украине в 2025 году: возможно ли и безопасно ли безопасно

Политологи считают, что Россия может использовать выборы в Украине в свою пользу. Затишье во время избирательного процесса Путин может использовать для новой атаки.

Хотя в США и требуют как можно быстрее избрать президента Украины и парламент, проведение выборов в 2025 году зависит только от достижения перемирия в войне и получения гарантий безопасности.

А если война не остановится, то, по мнению экспертов, результаты выборов могут быть нелегитимным из-за низкой явки и угрозы безопасности на избирательных участках.