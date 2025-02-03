Специалист по стратегическим коммуникациям и публицист Юрий Богданов сказал 24 Каналу, что Украине нужна политическая перезагрузка, обновление парламента, переизбрание президента или избрание того самого. Однако возникает вопрос в реалистичности проведения этих выборов.

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Россия не намерена идти на перемирие

Богданов отметил, что прежде всего речь идет о параметрах справедливых выборов. В них могут участвовать все украинцы или хотя бы подавляющее большинство из них.

Однако сегодня возможности избирать и быть избранным лишены все, кто мобилизован на военную службу. Также большинство украинцев за рубежом находятся там как беженцы. Остаются нерешенной куча специфических вопросов, в частности, будут ли иметь право на баллотирование люди, которые выехали из Украины. Или как будет реализовано право военнослужащих на баллотирование, ведь сейчас им запрещено это делать.

Проведение выборов во время боевых действий нереалистичный, потому что каждый избирательный участок станет целью для российских БпЛА и ракет. Соответственно на таких выборах будет очень низкая явка, и их результаты, вероятно, будут нелегитимными в средней стране,

– подчеркнул он.

Поэтому для того, чтобы в Украине провести выборы, нужно устойчивое замораживание войны, если она не была завершена по разке России. И соответствующие гарантии безопасности.

Все другие сценарии предусматривают временные выборы, но они будут профанацией. Потому что получив легитимность, условно, в глазах Трампа или Путина, избранная власть, парламент или президент, не будут иметь достаточно легитимности в глазах украинцев. То есть мы все равно будем в этом поясе,

– подчеркнул специалист по стратегическим коммуникациям.

Соответственно трудно представить проведение выборы в 2025 году, если мир не будет достигнут в ближайшие месяцы. Условно весной, тогда – плюс 3 месяца – и выборы можно было бы провести осенью.

Однако мы понимаем, что в марте война не закончится. Это абсолютно нереалистичная история,

– сказал Юрий Богданов.

К тому же с точки зрения последних действий России очевидно, что она не намерена идти на перемирие. Враг, добавил публицист, продолжает свой террор, атаковать гражданскую инфраструктуру и попытки наступательных действий. Поэтому не вижу предпосылок для того, что завтра начнутся активные переговоры.

Напомним, что, что специальный посланник Дональда Трампа по вопросам российско-украинской войны, генерал Кит Келлог сказал, что в Украине должны состояться президентские и парламентские выборы, если будет достигнуто "перемирие" в войне.

По его словам, большинство демократических стран проводили выборы во время войны. В Украине же есть больше, чем один человек, который может баллотироваться, и в этом Келлог видит "красоту крепкой демократии".

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин ответил на высказывания Келлога, отметив, что ему трудно полностью оценить позицию спецпредставителя Трампа. Однако, по словам Литвина, если план заключается только в "прекращении огня и выборах" то он является провальным. Потому что "Путина не испугают только эти две вещи".