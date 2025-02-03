Спеціаліст зі стратегічних комунікацій та публіцист Юрій Богданов сказав 24 Каналу, що Україні потрібне політичне перезавантаження, оновлення парламенту, переобрання президента чи обрання того самого. Однак постає питання у реалістичності проведення виборів.

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Росія не має наміру йти на перемир'я

Богданов наголосив, що насамперед йдеться про параметри справедливих виборів. В них можуть брати участь всі українці або хоча б переважна більшість з них.

Проте сьогодні можливості обирати та бути обраним позбавлені всі, хто мобілізований на військову службу. Також більшість українців за кордоном перебувають там як біженці. Залишається невирішеною купа специфічних питань, зокрема, чи будуть мати право на балотування люди, які виїхали з України. Чи як буде реалізовано право військовослужбовців на балотування, адже зараз їм заборонено це робити.

Проведення виборів під час бойових дій нереалістично, тому що кожна виборча дільниця стане ціллю для російських БпЛА та ракет. Відповідно на таких виборах буде дуже низька явка, і їхні результати, ймовірно, будуть нелегітимними всередині країні,

– наголосив він.

Тому для проведення в Україні виборів потрібне стале замороження війни, якщо вона не була завершена через поразку Росії. І відповідні гарантії безпеки.

Усі інші сценарії передбачають тимчасові вибори, але вони будуть профанацією. Тому що отримавши легітимність, умовно, в очах Трампа чи Путіна, обрана влада, парламент чи президент, не будуть мати достатньо легітимності в очах українців. Тобто ми все одно будемо в цій пастці,

– підкреслив спеціаліст зі стратегічних комунікацій.

Відповідно важко уявити проведення виборів у 2025 році, якщо мир не буде досягнуто у найближчі місяці. Умовно, весною, тоді – плюс 3 місяці – і вибори можна було б провести восени.

Однак ми розуміємо, що в березні війна не закінчиться. Це абсолютно нереалістична історія,

– сказав Юрій Богданов.

До того ж з погляду на останні дії Росії очевидно, що вона не має наміру йти на перемир'я. Ворог, додав публіцист, продовжує свій терор, атакує цивільну інфраструктуру та здійснює спроби наступальних дій. Тому не видно передумов для того, щоб завтра почалися активні перемовини.

Нагадаємо, що спеціальний посланник Дональда Трампа з питань російсько-української війни, генерал Кіт Келлог сказав, що в Україні мають відбутися президентські та парламентські вибори, якщо буде досягнуто "перемир’я" у війні.

За його словами, більшість демократичних країн проводили вибори під час війни. В Україні ж є більше, ніж одна людина, яка може балотуватися, і в цьому Келлог бачить "красу міцної демократії".

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин відповів на висловлювання Келлога, зазначивши, що йому важко повністю оцінити позицію спецпредставника Трампа. Однак, за словами Литвина, якщо план полягає лише у "припиненні вогню та виборах" то він є провальним. Тому що "Путіна не злякають лише ці дві речі".