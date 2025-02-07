Про це 24 Канал пише з посиланням на голову правління громадянської мережі "Опора" Ольгу Айвазовську в інтерв'ю проєкту "Мости України". Команда 20 років стежить за організацією та проведенням виборів.

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Коли Україна буде готова до проведення виборів

На думку Айвазовської, щоб вибори відбулися, в Україні потрібно зробити аудит безпеки інфраструктури для їх проведення та ухвалити спеціальний закон. Це необхідно, аби на рівні держави мінімізувати вплив Росії та її колаборантів до голосування, а також не допустити балотування проросійських партій.

Коли почнеться повноцінний політичний процес, чи будемо готові захистити незалежність на наступних етапах розвитку державності і не допустити втручання Росії в політику? Захопити державу політично, особливо в момент виснаження, легше і дешевше, ніж проводити масовані наступальні дії й надалі,

– сказала Ольга Айвазовська.

Окрім цього, не варто забувати, що українці за кордоном теж мають право балотуватися до парламенту. Для цього у законодавстві потрібно зробити винятки та дозволити обиратися тим, хто не живе в Україні 5 років. Також потрібно розробити основу для голосування в нових умовах. Йдеться про можливість голосування за кордоном та біля лінії розмежування.

Для України вибори – це момент політичного оголення і знесилення. П'ять років в країні не було повномасштабних виборів. Це означає, що наша інфраструктура просіла і знищена фізично. Це стосується як виборчих дільниць, достовірності та точності державного реєстру як єдиної електронної бази даних, роботи медіа, бо вже не відчувається того впливу слова, тому що канали змінилися,

– прокоментувала фахівчиня.

Представниця громадської мережі також додала, що для організації виборчих процесів потрібно визначитись, на якій території Україна зможе їх організувати з огляду на безпеку.

Відтак на підготовку до виборів потрібно від 6 до 12 місяців після закінчення воєнного стану.

Реальність така: якщо ми готові до найгіршого сценарію, витримаємо. Якщо живемо в рожевих ілюзіях, що нас пронесе, це будуть найгірші вибори. Ці вибори будуть виборами виживання, легітимності, незалежності. Якщо буде обрана особа і її спосіб чи чистота обрання буде поставлена під питання, ми втратимо дуже багато. Можливо, все. Тому що, лідери держав відмовлятимуться спілкуватися з новообраним чи переобраним лідером,

– зазначила Айвазовська.

Вибори в Україні у 2025 році: чи можливо та чи безпечно

Політологи вважають, що Росія може використати вибори в Україні на свою користь. Затишшя під час виборчого процесу Путін може використати для нової атаки.

Хоча у США і вимагають якнайшвидше обрати президента України та парламент, проведення виборів у 2025 році залежить лише від досягнення перемир'я у війні та отримання гарантій безпеки.

А якщо війна не зупиниться, то, на думку експертів, результати виборів можуть бути нелегітимним через низьку явку та загрози безпеці на виборчих дільницях.