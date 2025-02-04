Окрім цієї теми журналіст запитав про те, як би почувався Зеленський, якби сидів навпроти Путіна під час переговорів. Президент відповів: готовий до такої розмови, хоч і вважає Путіна ворогом.

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Зеленський застеріг від негайного скасування воєнного стану

Він наголосив, що під час війни вибори неможливі. І справа навіть не тільки в юридичних тонкощах, але й у "дуже людських речах".

Щодо моєї легітимності. Мене обрали 73% населення моєї країни. 73%. Ви знаєте, я завжди казав, що я відкритий до будь-яких виборів. Так, під час війни не може бути виборів, законодавство має бути змінене, Конституція тощо. Є великі виклики, але є не юридичні, а дуже людські речі,

– сказав Зеленський.

Вони стосуються того, як військові можуть проголосувати на відкріпних посвідченнях, як провести вибори на окупованих територіях, де перебувають мільйони людей. За кордоном через війну перебувають 8 мільйонів українців, які також мають обрати главу держави. Усі ці питання турбують українців.

"Безперечно, війна закінчиться, закінчиться гаряча фаза війни і тоді, коли закінчиться воєнний стан, тоді, безумовно, будуть призначені вибори. Це потрібно. Ми захищаємо демократію, тому це потрібно", – висловив свою позицію президент.

І додав: якщо скасувати воєнний стан зараз – це стане тим, чого хоче Путін. Солдати повернуться додому, і не буде кому захищати державу.

"Які гарантії безпеки має Україна, що Росія не прийде знову з окупацією? Вони прийдуть! Без гарантій безпеки це неможливо. Тому нам потрібні відповіді на ці питання", – завершив Зеленський.

Нагадаємо, у Сухопутних військах пояснили різницю між воєнним станом і станом війни. "Україна не оголошувала війну, тож мобілізація незаконна" – ще одна теза російських "юристів". У ЗСУ цей міф розвінчали.