Про це пише 24 Канал з посиланням на генерального директора Єврокомісії з питань сусідства та переговорів про розширення (NEAR) Герта Яна Копмана, якого цитує "Європейська правда".

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ЄС наполягають на пом'якшенні воєнного стану в Україні

На конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного", посадовець розуміє, що запроваджені обмеження воєнного стану можливо скасувати лише після завершення війни. Однак деякі з них, на думку Єврокомісії, було б доцільно пом'якшити вже зараз. З відповідними пропозиціями він звернувся до присутніх депутатів. Які саме обмеження воєнного часу Герт Ян Копман мав на увазі – не повідомляється.

Очевидно, Україна повернеться до конституційної нормальності після того, як війна завершиться і воєнний стан скасують. Але я дійсно раджу вам вже зараз вивчити необхідність та пропорційність тих обмежень воєнного стану, які діють зараз. Детально вивчити!

– зазначив гендиректор NEAR

Нагадаємо, деякі українські депутати говорили, що воєнний стан в Україні можуть не продовжити за три місяці. Однак за словами представника ГУР МО Андрія Юсова, у цьому питанні варто орієнтуватися не на слова окремих посадовців, а на реальні факти.

Україна готується до вступу в ЄС

Вже кілька років Україна запроваджує заходи для майбутнього вступу до Європейського Союзу. Наша країна, як одна з кандидаток на членство, отримала від ЄС додаткові інструменти для проведення необхідних для цього реформ. Відтак Україна матиме змогу вступити до Союзу до 2029 року.