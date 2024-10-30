Про це повідомив єврокомісар з питань добросусідства та розширення Олівер Варгеї на пресконференції в Брюсселі з нагоди презентації звіту про розширення ЄС, пише DW.

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Україна може долучитися в ЄС до 2029 року

Варгеї зазначив, що для України, Молдови та країн Західних Балкан створили додаткові інструменти, щоб допомогти їм прискорити проведення необхідних реформ для вступу в Євросоюз.

Ці інструменти називаються "План зростання", "План України", залежно від країни. І за допомогою цього плану ми зробили можливим для Західних Балкан, Молдови, а також для України завершити реформи, щоб все підготувати та стати членом ЄС до кінця наступного мандату Європейської Комісії,

– розповів єврокомісар.

Варто зазначити, що мандат нової Європейської комісії, яка оновилася після виборів у Європарламент у цьому році, матиме повноваження до кінця 2029 року.

До слова, раніше видання Financial Times зазначало, що Єврокомісія у своєму звіті про прогрес інтеграції України та Молдови в ЄС не надасть офіційних рекомендацій про просування в процесі вступу до блоку. Однак у звіті відзначать, що Київ та Кишинів усе ж мають найбільший успіх на шляху до членства в ЄС.