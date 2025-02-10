Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України висловився в інтерв'ю YouTube-каналу "Дайджест Блауша", повідомляє 24 Канал.
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Воєнний стан в Україні
У Юсова запитали щодо заяв окремих нардепів, що нібито за три місяці не будуть продовжувати воєнний стан.
На це представник ГУР відповів, що "могли б ще взяти колоду карт таро, можна було б магічну кулю взяти".
"Я розумію, що, імовірно, і ці народні депутати палко вболівають за долю України, але водночас вони політики та проводять комунікацію з огляду на власні політичні перспективи та з метою привернути до себе увагу", – відповів Юсов.
Він підкреслив, що ГУР орієнтується на реальні факти та офіційні повідомлення.
"Коли вони будуть, будемо говорити предметно. Прогнози залишаються тільки прогнозами, навіть коли ми говоримо про синоптиків і прогноз погоди", – резюмував Юсов.