Время утепляться: когда в Украине начнется осеннее похолодание

Календарная осень принесет в Украину похолодание. Спад температуры начнется уже со 2 сентября.

Сначала осеннее похолодание почувствуют на себе жители Запада и Севера. Уже 2 сентября температура воздуха там опустится до +14...+16 градусов.

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Между тем на Юге, Востоке и в Крыму люди еще смогут насладиться летним теплом. Кое-где там прогнозируют до +22...+24 градусов.



Со 2 сентября в Украине начнется похолодание / Укргидрометцентр

Уже 3 сентября на Западе похолодает еще сильнее. В частности, на Волыни прогнозируют уже +13 градусов. Температура на Востоке также начнет опускаться. В частности, до +16...+18 градусов.

На Юге и в Крыму тепло еще задержится. Там обещают до + 22 градусов.



Погода в Украине 3 сентября / Укргидрометцентр

Прогноз синоптика Горбаня

Синоптик Леонид Горбань отметил, что осенний сезон 2021 года будет классическим. Первая половина сентября будет относительно теплой, во время второй – в Украине начнутся дожди. Средняя дневная температура составит + 18 градусов.

Последние дни сентября будут действительно холодными. Тем временем в октябре начнется "бабье лето". В конце месяца в Украине зашкварят морозы. Ноябрь, по словам Горбаня, будет холодным.

Прогноз синоптика Голени

Между тем заведующая отделом среднесрочных и долгосрочных прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня отметила, что сентябрь будет довольно холодным.

Будет прохладная погода, даже можно сказать – аномально холодная для сентября,

– заметила синоптик.

Она подчеркнула: дневная температура может опуститься до +10...+15 градусов. По словам Голени, последний раз такой холодный сентябрь фиксировали еще в 2013 году.