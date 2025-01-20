Когда будет похолодание в Украине: ударят ли сильные морозы до конца января

Прошла уже большая часть зимы, впрочем, сильных морозов в Украине еще не было. Погода сейчас больше напоминает весеннюю. Кое-где даже до +10 градусов.

Но будет ли резкое похолодание уже к концу января, – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Будут ли сильные морозы в январе

По прогнозу синоптиков, эта неделя в Украине будет достаточно спокойной. Тепло еще задержится. Более того, в конце недели ожидается повышение температуры на несколько градусов, отметила Наталья Птуха.

Синоптик рассказала, что ближайшие несколько суток ночью в Украине от +2 до -4 градусов, а днем 0 – -5. На крайнем Юге и Прикарпатье до +9 градусов.

Прохладнее всего днем будет 22 – 23 января в восточных областях и Карпатах. Самое прохладное – это около 0 градусов. Если говорить уже о 24 – 25 января, – ночью от +4 только до -2 градусов, днем +1 – +7. В южной части – до +10 градусов,

– отметила Наталья Птуха.

Добавила, 24 января разве что на северо-востоке и в Карпатах еще сохраняются ночные морозы, в частности, 0 – -5 градусов, а днем – от -2 до +3 градусов.

Также представительница Укргидрометцентра ответила, возможны ли в этом месяце еще большие морозы, – -14 градусов и более.

Нет, до конца января вряд ли уже такие морозы могут быть. У нас наоборот, – вот на выходные следующие, начало следующей недели, 27 числа даже может быть повышение. Даже до +10 по Киеву где-то. Затем, 28-го снова немножко снижение, но возвращение к таким температурным показателям, как сейчас,

– подчеркнула Наталья Птуха.

Синоптик отметила, что сейчас температура выше климатической нормы. Всего на 4 – 8 градусов.

Обратите внимание! Полное интервью с Натальей Птухой о прогнозах до конца зимы, – будут ли все же сильные морозы и снегопады, а также когда начнется метеорологическая зима, – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.