Так, на следующей неделе морозы могут отступить. В Укргидрометцентре спрогнозировали, когда в Украине как днем, так и ночью будет плюсовая температура, пишет 24 Канал.

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В Украине снова потеплеет

К счастью, лютые морозы еще не спешат в Украину. Уже с понедельника температура воздуха может снова подскочить.

В частности, согласно картам на сайте Укргидрометцентра, 18 декабря морозов, вероятно, не будет почти по всей Украине даже ночью. Только на Востоке до -2 градусов.

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Ориентировочный прогноз погоды на 18 декабря / Скриншот из Укргидрометцентра

Любопытно, что во вторник потеплеет еще больше. Да, днем в большинстве областей ожидается до +8 градусов. Ночью преимущественно 2 – 4 тепла. На Юге до +6 градусов.

Впрочем, следует подготовить свои зонтики. В части областей могут снова пройти дожди.

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