Так, наступного тижня морози можуть відступити. В Укргідрометцентрі спрогнозували, коли в Україні як вдень, так і вночі буде плюсова температура, пише 24 Канал.

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В Україні знову потепліє

На щастя, люті морози ще не поспішають в Україну. Уже з понеділка температура повітря може знову підскочити.

Зокрема, згідно з картами на сайті Укргідрометцентру, 18 грудня морозів, ймовірно, вже не буде майже по всій Україні навіть вночі. Тільки на Сході до -2 градусів.

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Орієнтовний прогноз погоди на 18 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

Цікаво, що у вівторок потепліє ще більше. Так, вдень у більшості областей очікується до +8 градусів. Вночі переважно 2 – 4 тепла. На Півдні до +6 градусів.

Втім, варто підготувати свої парасольки. У частині областей можуть знову пройти дощі.

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