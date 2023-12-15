Коли та де прогнозують найбільший мінус, у яких областях пройде дощ, де буде сніг, пише 24 Канал.

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В Укргідрометцентрі прогнозували, що вночі п'ятниці на Лівобережжі та Півдні, вдень на Прикарпатті та в Карпатах, а 16 – 17 грудня у західних, північних та подекуди в центральних областях пройде дощ і мокрий сніг.

До речі, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. На решті території – без істотних опадів.

У п'ятницю в більшості областей вночі та вдень від 3 морозу до 2 тепла. Тим часом у південній частині ще 2 – 7 градусів тепла. А далі, вже на вихідних, температура повітря відчутно знизиться.

16 – 17 грудня вночі 3 – 8 морозу, у Карпатах та на Північному Сході країни під час прояснень 10 – 13 морозу, вдень від 2 морозу до 4 тепла,

– зазначили синоптики.

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Орієнтовний прогноз погоди на 16 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

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