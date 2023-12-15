Коли та де прогнозують найбільший мінус, у яких областях пройде дощ, де буде сніг, пише 24 Канал.
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Де буде мороз -13 градусів
В Укргідрометцентрі прогнозували, що вночі п'ятниці на Лівобережжі та Півдні, вдень на Прикарпатті та в Карпатах, а 16 – 17 грудня у західних, північних та подекуди в центральних областях пройде дощ і мокрий сніг.
До речі, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. На решті території – без істотних опадів.
У п'ятницю в більшості областей вночі та вдень від 3 морозу до 2 тепла. Тим часом у південній частині ще 2 – 7 градусів тепла. А далі, вже на вихідних, температура повітря відчутно знизиться.
16 – 17 грудня вночі 3 – 8 морозу, у Карпатах та на Північному Сході країни під час прояснень 10 – 13 морозу, вдень від 2 морозу до 4 тепла,
– зазначили синоптики.
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Орієнтовний прогноз погоди на 16 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру
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Яка буде погода в Україні на Новий рік
- Раніше завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту розповіла, якої погоди чекати на Новий рік.
- Вазіра Мартазінова зауважила, що, з огляду на попередній рік, йде така сама аналогія.
- Метеорологиня зазначила, що опади якщо й будуть, то незначні та у вигляді мокрого снігу.
- Також, за прогнозами Мартазінової, можливий невеличкий плюс вдень і 0 або ж невеликий мінус вночі.