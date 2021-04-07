Второй месяц весны начался вовсе не весенней погодой. Однако уже вскоре в Украину придет солнце и настоящее потепление.

В последние дни температура воздуха в Украине была холодной. В западных областях вообще падал снег. Однако через несколько дней синоптики прогнозируют долгожданное потепление.

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Когда придет потепление

Температура воздуха начнет подниматься уже с пятницы, 9 апреля. В этот день во всех областях будет ясно. На юге воздух прогреется до +9...+13 градусов. В то же время на западе и севере все еще будет холодно. Там синоптики прогнозируют лишь +6...+9 градусов.

10 апреля столбики термометров поднимутся еще на несколько градусов. Да, жители западных областей уже смогут надеть весеннее пальто, ведь температура прогреется до +11...+14 градусов. На востоке Украины воздух будет немного холоднее – +9...+12 градусов.

Настоящая весна придет уже в воскресенье, 11 апреля. С собой она принесет грозы в восточные области, а также Крым, Херсон и Запорожье. Температура воздуха +11...+13 градусов. Теплее всего будет на западе и в центре – синоптики обещают +12...+16 градусов.



Когда в Украину придет тепло / Карта Укргидрометцентра

По словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Голень, ночные морозы прекратятся с воскресенья. Тогда дневная температура во всех областях будет уже более 10 градусов. В то же время, когда солнце будет выходить из-за туч, воздух будет прогреваться до +15...+16 градусов.

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