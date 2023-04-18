Когда наконец-то прекратятся дожди и будет сухо: синоптик назвал дату

На этой неделе жителям большинства областей следует ожидать очередной период дождливой погоды. Также кое-где снова будут грозы. Впрочем, синоптики дают надежду, что скоро капать перестанет.

Когда ждать сухую и малооблачную погоду, рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Об этом пишет 24 Канал.

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Когда наконец-то будет сухо

Кибальчич рассказывает, что под влиянием антициклона, который на этой неделе разместится над Средней Азией и Казахстаном, в Украине активизируются юго-восточные воздушные потоки. В результате этого к нам снова начнут поступать теплые и влажные воздушные массы из Черноморско-Кавказского региона.

В большинстве областей возобновится дождливая погода. Кроме того, местами осадки будут сопровождаться грозами и шквалами ветра. Впрочем, по прогнозу синоптика, уже к концу недели погода в Украине, вероятно, изменится.

В воскресенье, 23 апреля, на всей территории Украины, за исключением Крыма, ожидается сухая и малооблачная погода. Ночью воздух охладится до +2…+7 градусов, днем прогреется до +15…+20 градусов,

– подытожил Игорь Кибальчич.