Чем же будет удивлять погода 17 – 23 апреля, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

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Дожди, местами грозы, а еще до +21 градуса

По словам синоптика, очередной период дождливой погоды следует ожидать жителям большинства областей нашего государства. Кибальчич объясняет, что под влиянием антициклона, который будет на этой неделе над Средней Азией и Казахстаном, в Украине активизируются юго-восточные воздушные потоки.

К нам снова начнут поступать теплые и влажные воздушные массы из Черноморско-Кавказского региона. В результате возобновится дождливая погода в большинстве областей, местами будут грозы и шквальный ветер. Тем временем температурный фон окажется близок к средним многолетним показателям, хотя и будут наблюдаться определенные колебания в течение всей недели.

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Подробный прогноз погоды на эту неделю