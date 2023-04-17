Чим же дивуватиме погода упродовж 17 – 23 квітня, розповів синоптик Ігор Кібальчич.

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Дощі, подекуди грози, а ще до +21 градуса

За словами синоптика, черговий період дощової погоди варто очікувати мешканцям більшості областей нашої держави. Кібальчич пояснює, що під впливом антициклону, який цього тижня буде над Середньою Азією та Казахстаном, в Україні активізуються південно-східні повітряні потоки.

До нас знову почнуть надходити теплі та вологі повітряні маси з Чорноморсько-Кавказького регіону. Як наслідок, відновиться дощова погода у більшості областей, місцями будуть грози та шквальний вітер. Тим часом температурний фон виявиться близьким до середніх багаторічних показників, хоча і спостерігатимуться певні коливання протягом усього тижня.

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Детальний прогноз погоди на цей тиждень

Кібальчич зазначає, що у понеділок, 17 квітня, на території України очікується мінлива хмарність. Невеликі, а подекуди навіть помірні дощі пройдуть тільки у західній частині України. На акваторії Азовського моря буде шторм. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 градусів, вдень +11…+16, у Криму +16…+21,

– прогнозує синоптик.

У вівторок на Одещині, вдень також місцями у Криму та західних областях пройде невеликий дощ. Температура повітря вночі +3…+8, вдень +11…+16. Тим часом у південних областях та Криму до +20 градусів.

Кібальчич зазначає, що в середу, 19 квітня, атмосферні фронти з Чорного моря спричинять дощі у південних та західних областях. Вдень також опади поширяться на східні та центральні регіони. У Криму та Приазов'ї пролунають грози, місцями можливий град. Температура повітря вночі становитиме +4…+9, вдень +11…+16. Натомість у Криму та центральних областях до +18.

У четвер в Україні очікується хмарна та нестійка погода. Знову будуть опади. Вдень у Криму та більшості південних областей навіть сильні дощі. Лише на Півночі та Поліссі без істотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +4…+9 градусів, вдень +12…+17, подекуди до +20,

– прогнозує синоптик.

За його словами, у п'ятницю дощова погода утримається у південних, центральних, східних, вдень також у західних областях. У північній частині та на Поліссі без опадів. Вночі також очікується до 9 градусів тепла, вдень – до 17.

У суботу, 22 квітня, дощова погода очікується у південних та східних областях. Натомість на решті території України під впливом молодого антициклону опадів не передбачається, пише Кібальчич. Вночі температура коливатиметься в межах +3…+8 градусів, вдень +12…+17.

У неділю майже на всій території України, за винятком Криму, нарешті очікується суха та малохмарна погода. Однак, вночі повітря охолоне до +2…+7 градусів. На щастя, вдень знову прогріється до +15...+20.