Чим же дивуватиме погода упродовж 17 – 23 квітня, розповів синоптик Ігор Кібальчич.

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Дощі, подекуди грози, а ще до +21 градуса

За словами синоптика, черговий період дощової погоди варто очікувати мешканцям більшості областей нашої держави. Кібальчич пояснює, що під впливом антициклону, який цього тижня буде над Середньою Азією та Казахстаном, в Україні активізуються південно-східні повітряні потоки.

До нас знову почнуть надходити теплі та вологі повітряні маси з Чорноморсько-Кавказького регіону. Як наслідок, відновиться дощова погода у більшості областей, місцями будуть грози та шквальний вітер. Тим часом температурний фон виявиться близьким до середніх багаторічних показників, хоча і спостерігатимуться певні коливання протягом усього тижня.

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Детальний прогноз погоди на цей тиждень