Только несоизмеримые потери противника: военный назвал единственное условие прорыва в переговорах

Александр Антонюк заявил, что стратегических сдвигов в переговорах с Кремлем ожидать не стоит. Он подчеркнул, что прорыв возможен лишь при условии несоизмеримых потерь противника и зеркального ответа со стороны Украины.

Об этом военнослужащий и политический консультант рассказал в эфире 24 Канала, анализируя визиты американских посредников в Москву.

Гуманитарное направление и позиция Москвы

Эксперт подчеркнул, что агрессор не меняет своих захватнических намерений в отношении Украины, поэтому ожидать стратегических результатов от таких контактов бесполезно.

По словам Антонюка, единственной сферой, где на данный момент реально достичь практических договоренностей, остается гуманитарный трек. Речь идет прежде всего об обмене военнопленными, возвращении гражданских заложников и эвакуации украинцев с временно оккупированных территорий.

Комментируя слухи о вероятности прямых переговоров между лидерами Украины и России, эксперт исключил реальные перспективы такой встречи, поскольку Кремль стремится исключительно к полной капитуляции Киева.

Дипломатический прорыв в этой экзистенциальной войне возможен только тогда, когда Российская Федерация столкнется со своими несоизмеримыми потерями и нашим адекватным зеркальным ответом,

– отметил Александр Антонюк.

Александр Антонюк проанализировал дипломатические консультации американских посредников в Москве: видео

Архитектура безопасности и милитаризация

Он также подчеркнул, что украинский суверенитет является абсолютным приоритетом, а решения о вступлении в международные организации будут принимать исключительно Украина и государства-члены, а не руководство России. Ожидание разрешений от Москвы он назвал ошибочной стратегией.

Мы должны параллельно работать над созданием региональных блоков безопасности, которые станут основой реформы альянса НАТО. Без Украины сегодня глобальная безопасность в Европе просто невозможна,

– подчеркнул военнослужащий.

Он резюмировал, что даже после завершения активной фазы боевых действий стране придется десятилетиями развивать милитаризацию экономики и общества, уделяя особое внимание фактору безопасности.

Ранее стало известно, что трехсторонние переговоры переговоры в Абу-Даби, в которых участвовали Украина, США и Россия, завершились без уступок со стороны агрессора.