"Спектакль" уже начался, – правозащитник о "присоединении" квазиреспублик на Донбассе

россия заявляет о том, что готова принять в свой состав псевдореспублики на Донбассе. Решится ли россия присоединить две области к себе и когда может состояться так называемый "референдум" – читайте в статье.

Об этом 24 каналу рассказал правозащитник и соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский. Ранее он говорил, что в середине июля будут заявления и начало спектакля под названием "народные референдумы".

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По словам Лисянского, на сегодняшний день уже звучали заявления из кремля, в частности от путина и других лиц, что они будут присоединять квазиреспублики к россии.

Они все для этого подстраивают. Например, правительство россии уже согласовало проект о взаимном признании образования и ученых званий между россией и псевдореспубликами на Донбассе.

– заявил Лисянский.

Он пояснил, что россия делает постепенные шаги, в частности паспортизацию, вышеупомянутое "признание", перевод образования на российские стандарты. То есть, де-факто страна-агрессор уже этот процесс начала.

Когда может состояться "референдум"

По мнению правозащитника, финальный процесс пройдет 11 сентября во время "голосования".

И хотя, как заметил Лисянский, на этой неделе пророссийский сайт "Коммерсант" выдал новость, что "референдум" перенесен на август, это не соответствует действительности.

Я считаю, что этими заявлениями они хотели дискредитировать главу военной разведки, который накануне подтвердил, что будет "референдум" в сентябре,

– говорит он.

По словам правозащитника, сегодня, чтобы провести "референдум" на квазиреспубликах Донбасса, оккупантам необходимо захватить Луганскую и Донецкую области полностью.

"Если говорить об августе, то у нас есть около 38 дней, а в Донецкой области еще много городов под украинским контролем. Думаете, что каждые три дня россияне смогут забирать по одному населенному пункту?", – спрашивает эксперт.

Он убежден, что оккупанты никак не успеют и не смогут захватить Донецкую область до конца августа.

Оккупанты планируют референдум в конце августа, у них остается 4 недели, а у них до сих пор нет никакой агитации, я спрашивал знакомых оттуда. Поэтому это бред,

– рассказал Лисянский.

Он добавил, что "референдум" в россии планируют на сентябрь и хотят сделать из этого эдакий "праздник воссоединения".

Полное интервью с Павлом Лисянским: смотрите видео



К слову, владимир путин не скрывает, что боевики псевдореспублик – это российская армия. На днях диктатор объявил, что готов приравнять статус боевиков квазиреспублик к российским военным.