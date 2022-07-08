Про це 24 каналу розповів правозахисник та співзасновник Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський. Раніше він казав, що всередині липня будуть заяви та початок спектаклю під назвою "народні референдуми".

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За словами Лисянського, на сьогодні вже лунали заяви з кремля, зокрема від путіна та інших осіб, що вони будуть приєднувати квазіреспубліки до росії.

Вони все для цього підлаштовують. Наприклад, уряд росії вже погодив проєкт про взаємне визнання освіти та вчених звань між росією та псевдореспубліками на Донбасі,

– заявив Лисянський.

Він пояснив, що росія робить поступові кроки, зокрема паспортизацію, вищезазначене "визнання", переведення освіти на російські стандарти. Тобто де-факто країна-агресор вже цей процес розпочала.

Коли може відбутися "референдум"

На думку правозахисника, фінальний процес буде 11 вересня під час "голосування".

І хоча, як зауважив Лисянський, цього тижня проросійський сайт "Комерсант" видав новину, що начебто "референдум" перенесений на серпень, це не відповідає дійсності.

Я вважаю, що цими заявами вони хотіли дискредитувати голову військової розвідки, який напередодні підтвердив, що буде "референдум" у вересні, – каже він.

За словами правозахисника, сьогодні, щоб провести "референдум" на квазіреспубліках Донбасу, окупантам необхідно захопити Луганську та Донецьку області повністю.

"Якщо говорити про серпень, то в нас є близько 38 днів, а на Донеччині ще багато міст під українським контролем. Думаєте, що в кожні три дні росіяни зможуть забирати по одному населеному пункту?", – запитує експерт.

Він переконаний, що окупанти ніяк не встигнуть та не зможуть захопити Донецьку область до кінця серпня.

Окупанти планують референдум наприкінці серпня, в них лишається 4 тижні, а в них досі немає ніякої агітації, я запитував знайомих звідти. Тому це маячня,

– розповів Лисянський.

Він додав, що "референдум" в росії планують на вересень і хочуть зробити з цього таке собі “свято возз'єднання”.

Повне інтерв'ю з Павлом Лисянським: дивіться відео



До слова, владімір путін не приховує, що бойовики псевдореспублік – це російська армія. Днями диктатор оголосив, що готовий прирівняти статус бойовиків квазіреспублік до російських військових.