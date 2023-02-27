Путина было не остановить: глава ЦРУ рассказал, когда понял, что Россия таки нападет на Украину

До начала полномасштабного вторжения России в Украину в Москву отправился директор ЦРУ Билл Бернс. Он рассказал, когда понял, что Путин решил окончательно наступать на наше государство.

В США предвидели будущие действия Владимира Путина. В ноябре 2021 года директора ЦРУ Билла Бернса Джо Байден отправил в командировку в Москву. У него была важная роль: изложить кровавому диктатору аргументы Вашингтона, свидетельствующие о планируемом полномасштабном вторжении.

Читайте также Год полномасштабной войны в цифрах: потери врага, воздушные тревоги, помощь партнеров

Бернс должен был донести до Путина последствия

Во время той поездки у меня были плохие предчувствия относительно надвигавшихся событий. После разговоров, которые у меня были там, они только усилились,

– вспомнил Бернс.

Любопытно, что они не общались лично. Диктатор находился на самоизоляции в Сочи. Сам же Бернс был в Москве, откуда и вел телефонный разговор с президентом России.

По словам директора ЦРУ, этот разговор был достаточно откровенным. Он собственно донес до кровавого диктатора все то, что просил передать американский лидер. По словам Бернса, ответ Путина в основном состоял из того, что все уже слышали раньше. Речь идет об убеждении президента страны-агрессора в отношении Украины, а также "самоуверенности относительно способности России навязать свою волю" нашему государству.

Бернс напомнил, что советники Путина тоже были последовательными. Однако следует заметить, что не все знали, что подготовил диктатор. Один или двое, заметил директор ЦРУ, были несколько удивлены тем, что услышали от главы американской разведки.

Я ушел с очень сильным впечатлением, что Путин почти окончательно решил идти на войну.

– подчеркнул Бернс.

По словам Бернса, Путин принял решение о начале большой войны из-за своей одержимости. Его буквально увлекла идея полностью взять под контроль Украину. Как заметил глава ЦРУ, кровавый диктатор убедил себя, что закрывается "стратегическое окно возможностей" захватить наше государство. В частности, потому что Киев ускорил свое движение в сторону Запада и НАТО, а ВСУ становились лишь мощнее.

Бернс отметил, что Путин считал зиму 2021 – 2022 годов благоприятной для того, чтобы начать великую войну. Это диктатор подчеркнул во время разговора с главой ЦРУ.

Почему украинцев не предупредили заранее

На этот вопрос ответил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что Россия напала на Украину не 24 февраля 2022 года. По его словам, вторжение страны-агрессора началось еще в феврале 2014 года, когда она ворвалась на полуостров Крым.

А 24 февраля 2022 года, подчеркнул Данилов, началась новая фаза войны. Она стала возможной потому, что враг раньше не получил достойного отпора в 2014 году. Именно поэтому оккупанты решили пойти дальше.