Когда от Путина отречется его преданный друг в ЕС

Если говорить с венграми, с венгерскими экспертами – как с провластными, так и с независимыми, которые еще есть, хотя, как правило, живут не в Венгрии, – они убеждают, что на самом деле Орбан воплощает стратегию, присущую любому малому государству: дружить со всеми. Далее – в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Почему Кремль – в приоритете

Входить во все объединения, которые только можно, чтобы повсюду отстаивать интересы малого государства, потому что такое государство может выживать только за счет баланса.

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Сейчас мы видим некоторое смещение во взглядах Орбана. В последнее время дружба с Путиным начала преобладать с Шольцом и Макроном. Причина тому проста – Москва выдвигает меньше политических требований. Кремль устраивает Венгрия такой, как она есть.

Дружба не всегда

Или они большие друзья навсегда? Вряд ли. Орбан, как и Лукашенко, оппортунист. Венгры его называют политическим животным. Он очень четко ориентируется на ситуацию. Когда будет видно, что Путин заваливается, все медиа скажут, что их премьер предсказал это еще давным-давно и просто вел такую ​​мудрую политику, чтобы дождаться момента путинского падения и воспользоваться результатами.

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На этом этапе Орбану выгодно дружить с Путиным. Если он оборвет все контакты с Россией и допустит прокуроров к расследованию связей с "Росатомом" и "Газпромом", его может ожидать судьба болгарского экспремьера, который уже под следствием за коррупцию, румынских политиков, которые тоже подследственны или вообще у тюрьмы.

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