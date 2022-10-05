Процесс пошел: как и когда рухнет Россия и каким может быть ее конец

Россия в своем нынешнем виде доживает последние дни – вскоре бестолковая недоимперия развалится и станет историей. Каким будет конец России и что будет дальше с ее территориями – читайте в материале 24 канала.

"Как нам обустроить Россию?"

В 1990 году Александр Солженицын издал эссе под названием "Как нам обустроить Россию?". Статья, которая якобы должна была окончательно похоронить СССР, на самом деле стала не только мемом, но и отправной точкой для создания концепции "русского мира". Это "благословило" новую волну российской экспансии и попытку снова собрать версию СССР 2.0. Следствием этого стала развязанная Москвой 8-летняя война против Украины и геноцид украинского народа.

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В 2022 году, после полномасштабного вторжения россиян в Украину, а особенно – после ядерного шантажа (захвата и обстрела украинских АЭС) и прямых угроз применения ядерного оружия, миру наконец стало ясно, что Россия в своем нынешнем виде в дальнейшем существовать не может, ведь является источником постоянной угрозы не только для Украины, но и для всей планеты.

Учитывая это, вопрос "Как нам обустроить Россию?" снова становится актуальным. Правда, ответ на него должны дать уже Украина и ее союзники. Такая работа уже идет. Этот факт подтвердил и глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Есть два варианта развития событий. Первый – признание Россией своих "ошибок" и превращение унитарного государства в настоящую федерацию. Второй: разделение России и создание на ее нынешней территории минимум 3, а реально – от 5 и более государственных образований,

– предположил Буданов.

24 канал предлагает свой вариант, как сделать так, чтобы Россия больше не была проблемой для мира и цивилизованного мира.

Чем Россия является сейчас

Простейшую и четкую идею правильного "оздоровления" России озвучил старший политический советник Хельсинкской комиссии США Пол Массаро. В ответ на скандальный твит Илона Маска об умиротворении российского агрессора, американский чиновник указал, что единственным вариантом должно стать то, чтобы Россия немедленно должна освободить оккупированные украинские земли, оплатить репарации, а также претерпеть деколонизацию, демилитаризацию и ядерное разоружение.

Американский чиновник озвучивает "дорожную карту" по реформированию России / Скриншот

Этот путь в свое время прошлаГермания, чтобы вылечиться от нацизма. Его должна пройти и Россия. Однако здесь будут свои особенности. Чтобы понять, какие именно, необходимо рассмотреть, чем сейчас является государство под названием "Российская Федерация".

Россия пока декларирует себя как федеративное образование, однако в реальности таковым не является. Это авторитарный унитарный проект, в котором власть принадлежит верхушке во главе с Путиным, заявленного федерализма не существует в природе, как и выборов, верховенства права, государственных институтов и демократии.

Современная Россия является продолжателем традиций не только СССР, но и Российской Империи германской династии Романовых. Де-факто, Россия сейчас – это несколько отреставрированная империя, построенная по принципу эксплуатации колоний (21 республика и 9 краев, 22-й республикой россиянам приказали считать оккупированный украинский Крым) и выкачивания их природных богатств, прежде всего – нефти и газа. Все это администрирует коррумпированная бюрократия, работающая по вахтенному методу, который является предохранителем от усиления региональных и центробежных тенденций.

Русифицированые

Когда Путин 30 сентября 2022 года выступал на шабаше под названием "аннексия 4 областей Украины", значительную часть своей речи посвятил антиколониальному ресентименту. Впрочем, разыграть карту, которую в свое время относительно успешно в противостоянии с Западом использовали Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи, российскому диктатору не удалось, ведь его страна сама является колониальной империей.

Россия, как и столетие назад, остается "тюрьмой народов", в 21 веке главным инструментом колонизаторов остается русификация. Именно благодаря русификации "возникли" так называемые "россияне", то есть порабощенные народы потеряли свою идентичность и культуру и растворились в "русских".

Следует признать, что россияне добились в русификации значительных успехов. Сейчас большинство условных коми-пермяков, мокшан или эрзя считают себя "русскими", тогда как их подлинная национальная идентичность маргинализирована или вообще уничтожена.

В настоящее время во многих "республиках" России "титульные" нации составляют меньшинство, а в большинстве – так называемые русские или русифицированные.

В частности, россияне составляют большинство в Адыгее, Алтае, Бурятии и Карелии, Коми и Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Хакасии.

Коренные народы имеют большинство в Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне, Северной Осетии, Калмыкии, Якутии, Тиве, Чувашии и Татарстане.

Антиколониальное движение народов России

Еще в начале 90-х Россия имела все шансы распасться на несколько меньших государств, впрочем по ряду причин этого не произошло. Все шансы стать независимым имел Татарстан – республика приняла Декларацию о государственном суверенитете, закрепила ее результаты на настоящем референдуме, осенью 1992 года приняла собственную Конституцию, как суверенного государства, и даже планировала отказаться от кириллического алфавита и перейти на латиницу.

Явка на референдуме в Татарстане 21 марта 1992 года составила 82%. За суверенитет было отдано 61,39% голосов

Однако тогдашний президент России Ельцин быстро забыл свои собственные слова "берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить" и осуществил зачистку антиколониальных движений. В случае Татарстана это был относительно мирный процесс, но в Чечне пришлось прибегнуть к этническим чисткам и геноциду населения Ичкерии.

Подавление национально-освободительного движения в Чечне дорого стоило Москве, которая фактически дала добро на создание на территории субъекта России пиратской автаркии во главе с ворлордом Рамзаном Кадыровым. А еще платит этому квазиобразованию дань и не имеет юрисдикции над этими землями. Впрочем, это исключение, ведь все остальные территории России пока "смиренные".

В ходе двух чеченских кампаний российская оккупационная армия совершила немало военных преступлений, большинство из которых таковыми и остались без наказания. Отработанные в Чечне практики были воссозданы россиянами в Грузии, Украине, Сирии и африканских странах.

В 21 веке репрессии в России уничтожили не только зародыши гражданского общества, но и разгромили, демонизировали и маргинализировали освободительные движения порабощенных народов (вспомните только о борцах за освобождение Ичкерии или приморских партизан). А тотальная русификация, казалось, завершила дело.

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Также россияне фактически уничтожили консолидированные местные элиты, которые могли бы возглавить процесс. Едва ли не единственным исключением стал Кадыров. Других по-тихому, а кого-то – с резонансом (например, клан Арашуковых в Карачаево-Черкесии или Фургала на Дальнем Востоке) отстранили от власти и ресурсов.

Новый шанс

Полномасштабное российское вторжение в Украину 24 февраля 2022 года изменило ситуацию. Весь мир увидел плачевное положение России и беспомощность ее армии. Россия стремительно начала терять свой авторитет, а главное – страх, который она внушала соседям.

Сейчас у российского колоса на глиняных ножках остался лишь единственный аргумент в виде угроз ядерным оружием, однако и этого уже никто не боится. Россия столько раз кричала "волки", что сейчас вбросы в западную прессу о "Посейдонах" и ядерных бронепоездах уже просто не работают. Применить же ядерный арсенал на самом деле никто России и ее руководству не позволит физически. Россия сама себя загнала в тупик – постоянное поднятие ставок и усиление эскалации оказались блефом.

В этой ситуации традиционно страдают простые россияне. 21 сентября 2022 года Путин объявил о частичной мобилизации, которая на самом деле является полной. Такой авантюрный шаг через несколько месяцев окончательно уничтожит экономику России, а пока пробудил национальные движения – мы увидели масштабные протесты в Дагестане (масштабные – для современной России, где отсутствует гражданское общество, мизерные на фоне синхронных событий в Иране, правящий режим которого тоталитарный союзник Путина), а также беспорядки в других национальных республиках, в частности Тиве и даже кадыровской Чечне. Они не были длительными и быстро были подавлены, кое-где силой, кое-где – " баранами или 5 килограммами рыбы на "рыло". Впрочем, это был сигнал и репетиция будущих событий.

Когда восстанет Дагестан – смотрите видео:

Новые военные поражения россиян в Украине станут их катализаторами. Кремль вскоре потеряет Херсон, а весной 2023 года вынужден будет гадать, как и за счет чего удержать Донецк, Луганск и Крым. К тому времени экономика России уже будет в состоянии коллапса (фактор санкций и мобилизации), а армия окончательно превратится в стаю мародеров и дезертиров. Далеко не факт, что во главе государства тогда все еще будет стоять Путин.

После военного поражения и капитуляции вся эта "шарага" (как и в 1917 году) вернется домой и станет еще одним фактором дестабилизации.

В отличие от нацистской Германии, России никто не предложит "план Маршалла", разве что в обмен на возвращение территорий Китая, захваченных 170 лет назад. Тогда же России напомнят о Курильских островах и Сахалине, что Кенигсберг и вся Восточная Пруссия были отданы СССР временно, наконец-то отважатся вернуть свои оккупированные россиянами территории Грузия и Молдова. Обязательно возникнут и другие вопросы.

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Конечно, поставят их и жители так называемой "России". К примеру, Кубань, Курщина и Брянщина не захотят быть буферной зоной и вспомнят, что это этнические украинские земли. Как и украинский город Таганрог.

По всей вероятности, вспомнят о геноциде татар в Казани. Кстати, никогда не забывали горцы о геноцидах народов Кавказа. Да, именно геноциды, ведь война середины 19 века на Кавказе, депортация чеченцев и ингушей, а также 2 чеченские войны – это все части единого преступного плана российских колонизаторов.

Совершенно точно, станет непринятным быть путинскими палачами и мародерами якутам, бурятам и тувинцам. Волей Москвы их сделали нищими на собственных землях, богатствами Сахи, Бурятии и Тивы пользуются олигархи, местные жители даже не знают, что такое банальный унитаз.

Экономический аспект

Учитывая неизбежное поражение Москвы, вопрос скорой сепарации и парада суверенитетов чрезвычайно важен. За 8 лет войны против Украины Россия принесла много бед и нанесла огромный ущерб. За все это Россия непременно заплатит, и цена будет высокой. Это, к сожалению, не вернет, десятков тысяч погибших украинцев, однако позволит восстановить Украину, чтобы она получила шанс на нормальное и мирное развитие.

Репарации неизбежны, и они тяжелым бременем лягут на Россию и россиян. Фактически Путин своей авантюрой украл у миллионов жителей России и их потомков будущее сразу на несколько поколений.

Но есть одно но. Это так называемый "австрийский прецедент". Напомним, перед началом Второй мировой войны Австрия была аннексирована Германией и фактически была частью нацистского Третьего Рейха, однако в 1945 году союзники провозгласили аншлюс незаконным и признали Австрию независимым государством, не несущим ответственности за преступления ни своего земляка Гитлера, ни вообще Германии, и вообще Германии должна выплачивать репарации.

Таким образом, уже независимые Татарстан, Бурятия или Дагестан не будут формально отвечать за преступления россиян (конечно, военные преступники из этих "субъектов" должны нести полную ответственность, поэтому условный Кадыров не "пропетляет") и не будут платить репарации. Нужно только спешить. Но, как говорил один разрушитель империи: "Процесс пошел". Кто последний – тот и платит. За все.

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