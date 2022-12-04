Потери оккупантов перевалили за 90 тысяч: когда россияне могут начать бунт против власти

Российская армия продолжает нести немалые потери на войне в Украине – всего уже уничтожены более 90 тысяч оккупантов. Не исключено, что именно мобилизованные могут стать катализатором акций протеста в России.

Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его мнению, необязательно, чтобы этот протест начался именно с российской столицы.

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Когда в России может начаться бунт против власти

Мусиенко отметил, что все протестные движения, происходившие в последнее время в России, уже подавили. Надежды остаются только на мобилизованных или тех, кого еще планируют призвать, а также членов их семей. Именно среди этих категорий может вызревать протестный контингент, который станет серьезным рычагом влияния на Кремль.

Это уже достаточно заметно. Посмотрите, сейчас недовольные, идущие оттуда, преимущественно именно среди мобилизованных, котоые недовольны каждый по-своему,

– заявил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Ведь, объяснил он, кто-то недоволен из-за формы ненадлежащего размера, другой – из-за плохого оружия, а некоторые – тем, что не выплатили деньги. К тому же многих российских призывников бросают без подготовки и без обеспечения в районы ведения активных боевых действий.

По его словам, всем этим мобилизованным еще предстоит пережить зиму. Поэтому среди призывников будет расти количество случаев дезертирства и возможно объединение в какие-то протестные движения, в том числе и их родных. Весной протестные настроения среди мобилизованных будут обостряться. И именно они могут стать катализатором бунтов и протестных акций, которые могут вызревать в России.

Когда россияне могут начать бунт против власти и каким может быть этот протест: смотрите видео

Каким может быть протестное движение

Руководитель Центра военно-правовых исследований считает, что даже 10% мобилизованных, которые начнут выражать недовольство с оружием в руках, могут зажечь протесты, которые перерастут в серьезное гражданское противостояние в самой России.

А что Россия может в этой ситуации сделать? Что может Путин в этой ситуации сделать? Сказать – "заберите у них оружие"!? Да он же сам раздал это оружие им! То есть он сам своей несуразной политикой приводит риски, которые фактически могут "поджигать" Россию изнутри,

– заявил Мусиенко.

По его мнению, необязательно, чтобы протест начался именно из российской столицы. Ведь речь не о каком-то консолидированном протестном движении, а скорее об определенных бунтах во главе с мобилизованными или какими-то полевыми командирами. Это будет что-то наподобие серьезных кровавых бунтов. Поэтому данный протест вполне может начаться с других регионов, а оттуда уже перейти на Москву.

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