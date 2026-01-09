Укр Рус
9 января, 22:56
3

Ответ от России по мирному плану ожидается до конца января, –Зеленский

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Зеленский ожидает ответа от России на 20-пунктное мирное соглашение до конца месяца.
  • Президент Украины планирует обсудить гарантии безопасности и план восстановления с Трампом в конце января.

Договоренности по завершению войны в Украине почти финализированы. Зеленский надеется получить ответ России на 20-пунктное рамочное соглашение еще до завершения согласования гарантий безопасности и плана восстановления с Трампом.

Об этом заявил глава государства в телефонном интервью Bloomberg, пишет 24 Канал.

Когда Зеленский ожидает услышать ответ России?

Президент Украины заявил, что надеется получить ответ Путина по мирному соглашению еще до того, как обсудит вопрос гарантий безопасности и плана восстановления с Дональдом Трампом в конце января. По его словам, встреча с лидером США может состояться в Штатах или в Швейцарии, где оба политика посетят Всемирный экономический форум.

К слову, издание Axios предполагает, что Зеленский может встретиться с президентом Дональдом Трампом уже на следующей неделе в Соединенных Штатах.

В то же время глава государства отметил, что хочет лично обсудить с Трампом конкретные шаги США в случае возобновления российской агрессии.

Я не хочу, чтобы все сводилось к тому, что они просто обещают отреагировать. Я действительно хочу чего-то более конкретного,
– сказал Зеленский.

Что говорит Трамп о заключении мирного соглашения?

  • По словам американского политика, Россия и Украина одинаково стремятся заключить мирное соглашение одинаково стремятся заключить мирное соглашение, впрочем Путин и Зеленский поочередно отказываются от мира.

  • По словам журналистов, американский лидер и дальше верит в задекларированное Владимиром Путиным стремление к миру, несмотря на то, что Россия не демонстрирует готовности завершить войну.

  • В то же время Трамп заявил, что не готов обещать увеличение американской поддержки для Украины, даже если Путин не согласится на мирные соглашения. Кроме того, президент США отказался называть сроки завершения войны в Украине.