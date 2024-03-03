Впоследствии при определенных условиях он может взорваться. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Чаленко, подчеркнув, что огромные цифры потерь России в войне имеют кумулятивный, накопительный эффект.

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В то же время вряд ли они сработают до так называемых президентских выборов в России, которые запланированы на 15 – 17 марта 2024 года. Зато это может произойти позже.

Так, сегодня понятно, что Путину для его тактики нужно немало мобилизованных. Итак, по мнению Чаленко, вероятнее всего, глава Кремля объявит новую волну мобилизации после того, как получит свою так называемую легитимность по результатам выборов.

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Соответственно, на этом этапе в России могут начаться новые пожары в военкоматах и, возможно, реальное новое сопротивление, потому что весь этот негатив, который сейчас накапливается, – взорвется. Он может взорваться не непосредственной критикой Путина, но сопротивлением на местах – местной власти, местным силовикам.

"Это точно может начаться и будет некий "эффект домино". Не знаю, насколько он будет комплексным, но как только Путин примет решение о новой волне мобилизации, оно пойдет само собой и Кремль не сможет это сдержать", – подытожил политолог.

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