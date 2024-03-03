Згодом за певних умов він може вибухнути. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Чаленко, підкресливши, що величезні цифри втрат Росії у війні мають кумулятивний, накопичувальний ефект.

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Що може спровокувати бунти в Росії

Водночас навряд вони спрацюють до так званих президентських виборів у Росії, які заплановані на 15 – 17 березня 2024 року. Натомість це може статися пізніше.

Так, сьогодні зрозуміло, що Путіна для його тактики потрібно чимало мобілізованих. Отже, на думку Чаленка, найімовірніше, очільник Кремля оголосить нову хвилю мобілізація після того, як отримає свою так звану легітимність за результатами виборів.

До теми, станом на 3 березня 2024 року Збройні Сили України ліквідували 416 800 ворожих бійців.

Відповідно, на цьому етапі у Росії можуть розпочатися нові пожежі у військкоматах та, можливо, реальний новий спротив, тому що весь цей негатив, який зараз накопичується, – вибухне. Він може вибухнути не безпосередньою критикою Путіна, але опором на місцях – місцевій владі, місцевим силовикам.

"Це точно може розпочатися й буде такий собі "ефект доміно". Не знаю, наскільки він буде комплексним, але щойно Путін прийме рішення про нову хвилю мобілізації, воно піде саме собою і Кремль не зможе це стримати", – підсумував політолог.

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