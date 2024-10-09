Еще проводят разведку: в ВСУ ответили, когда россияне могут начать штурмы на Запорожье

Российские войска могут начать активные штурмовые действия на Запорожье примерно через неделю. Сейчас оккупанты проводят разведывательно-поисковые действия на этом направлении.

Об этом рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает 24 Канал. По его словам, враг стремится захватить определенные позиции украинских войск и улучшить свое тактическое положение.

Читайте также Военный обозреватель спрогнозировал, как оккупанты будут действовать в Запорожье после оккупации Угледара

Когда российские войска могут начать штурмы

Россияне еще не начали более активные штурмовые действия у Роботино и у Приютного на Запорожье, но сосредотачивают на передовых позициях личный состав этих штурмовых групп.

Сейчас враг проводит разведывательно-поисковые действия, чтобы выявить передний край украинских войск, где у них огневые средства.

В недалеком будущем – это будет примерно за 3 – 5 дней, а то и до недели, враг начнет вести эти штурмовые действия малыми группами пехоты для того, чтобы захватить определенные наши позиции и улучшить свое тактическое положение, изменив в свою пользу конфигурацию боевого столкновения,

– рассказал представитель Сил обороны юга.

По его словам, сейчас штурмовые группы формируются из тех частей соединений, которые действуют на этом направлении. В частности, это мотострелковые подразделения и подразделения их десантно-штурмовых войск.

"Там еще создают такие подразделения, которые будут проводить закрепление. То есть штурмовая группа в составе небольших групп пехоты от 5 до 10 человек будут осуществлять штурмы, а за ними дальше будут идти группы закрепления", – сказал Волошин.