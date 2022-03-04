Когда россияне заходили, то были уверены, что 80% населения Украины их поддерживает, – Подоляк

Перед началом войны против Украины Россия жила в иллюзии, что 80% населения Украины ее поддерживает. Теперь, подчеркнул советник главы ОП Михаил Подоляк, они хотят создать хотя бы картинку для себя о так называемой "поддержке".

Об этом Михаил Подоляк сообщил на брифинге, информирует 24 канал. Он – участник украинской делегации по переговорам с Россией.

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Руководство России жило в иллюзии

Руководство России, которое заходило в Украину, жило в иллюзии, что 80% Украины относятся к россиянам положительно и они просто ожидали, что эти 20% – это националисты, они их уберут, а все остальные будут довольны,

– объяснил позицию России Подоляк.

Вместо этого они столкнулись с тем, что нет 80%. Практически вся страна – проукраинская, несмотря на регион. По словам советника главы ОП, именно поэтому россияне хотят для себя создать картинку, что есть какая-то поддержка.

Именно ради этого проводят пропагандистскую деятельность, в частности будут выключать трансляции. Однако, считает Подоляк, это уже не имеет никакого значения.

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