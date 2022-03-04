Про це Михайло Подоляк повідомив на брифінгу, інформує 24 канал. Він – учасник української делегації з перемовин з Росією.

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Керівництво Росії жило в ілюзії

Керівництво Росії, яке заходило в Україну, жило в ілюзії, що 80% України ставиться до росіян позитивно і вони просто очікували, що ці 20% – а це націоналісти, вони їх приберуть, а всі інші будуть задоволені,

– пояснив позицію Росії Подоляк.

Натомість, вони зіткнулись з тим, що немає ніяких 80%. Практично вся країна – проукраїнська, незважаючи на регіон. За словами радника голови ОП, саме тому росіяни хочуть для себе створити картинку, що є якась підтримка.

Саме заради цього проводять пропагандистську діяльність, зокрема виключатимуть трансляції. Проте, вважає Подоляк, це вже не має ніякого значення.

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