Тотальный zвиздец: Россия умирает сразу с двух концов

В то время, когда Россия движется к полному zвиздецу (внешнему и внутреннему), в самих верхах, вертикали-горизонтали власти, обострился зверинец.

России – гаплык

Внутренний zвиздец - дефолт и, надеюсь, дальнейшее ощутимое действие западных санкций. И дальше - в продолжение - нарастание внутренней жести, вплоть до условных «православных отрядов» по отлавливанию к войне-нетерпимых.

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Внешний zвиздец - дальнейшее выпиливание России отовсюду, новый (седьмой) пакет санкций и дальнейшее перестраивание (быстрое-медленное, где как) позиций и политик стран и институций с учётом по факту Третьей мировой войны.

Выступление Зеленского в ООН с призывом признать Россию страной-террористом, а также выгнать из Совета Безопасности ООН в плане реальности такого варианта – вопрос времени. Так как Кремль движется в той же апокалиптической (в отношении всего мира) траектории.

Пир во время чумы

Но вот на фоне всего этого в самой России в параллели внешней разворачивается вторичная внутренняя конкуренция.

В то время, как России надо думать о том, кто в принципе (не от власти) сможет в будущем представлять Россию на реальных переговорах (когда РФ должна будет идти на уступки), там идёт конкуренция за воровство на войне и за доступ к ресурсам.

Из того, что я читаю на разных ресурсах, периодически выходят на первый план разные фамилии, кроме самого Путина.

То Кириенко с Володиным, конкурирующие за тему Украины. То Медведев со своей несуразностью. То теперь вот Патрушев, который якобы хочет/может стать премьер-министром.

Не думаю, что это так – это все больше похоже на внутренние интриганские информкампании, когда доверия внутри банды становится меньше (поскольку и ресурсов меньше).

Но, повторюсь: это выглядит как такая двойная неадекватность, что ещё раз доказывает – видимо, внутри и внешне в России все должно дойти до предела (апогея) – после которого возможен (если вообще возможен) обратный отсчёт. Но все и всегда, как мы знаем, начинается с головы. Клиника берет начало оттуда.

Дефолт России: что дальше – смотрите видео: