Обращение к Ректору и Ученому Совету Киевского национального университета имени Тараса Шевченко о лишении Александра Лукашенко звание Почетного доктора. Далее – оригинал на украинском.

Написали і проглянули першу версію заяви чимало людей. Тому я вже публікую текст, який доступний до коментування та підписів – тут.

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Цим зверненням ми хочемо привернути увагу університету до того, що диктатор, який зневажає принципи демократії та права людини, не може мати звання Почесного доктора нашого університету та бути частиною нашої академічної спільноти.

Поки що це звернення від випускників та студентів, але я дуже сподіваюсь, що до нас приєднаються аспіранти, викладачі та працівники університету. Як тільки всі бажаючі підпишуть звернення, ми передамо його до університету.

Звернення

Шановний Леоніде Васильовичу та Члени Вченої Ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ми, ініціативна група випускників та студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, звертаємося до вас із проханням ініціювати позбавлення Олександра Григоровича Лукашенка звання Почесного доктора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Згідно із Положенням про звання "Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка" від 5 травня 2009 року, звання "Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка" присвоюється видатним вітчизняним і зарубіжним вченим, прогресивним державним і політичним діячам, які отримали світове визнання, за вагомий особистий вклад у розвиток науково-технічних знань, розробку і впровадження сучасних технологій і новітніх наукових концепцій, педагогічну діяльність, а також зміцнення міжнародного співробітництва вчених Університету і зарубіжних країн у галузі науки і освіти.

Олександр Лукашенко є відповідальним за неприйнятну жорстокість проти мирних протестувальників та спробу сфальсифікувати демократичні вибори Президента Білорусі 2020 року. Ця особа не є прогресивним державним і політичним діячем та не заслуговує на високе звання Почесного доктора. Ми переконані, що присутність Олександра Лукашенка серед переліку Почесних докторів Київського національного університету імені Тараса Шевченка кидає тінь на репутацію цього звання та підриває авторитет Університету як провідного закладу вищої освіти нашої держави.

З початку масових мирних акцій протесту 9 серпня, вже п'ять днів у Білорусі відбувається жорстоке побиття, застосування зброї (зокрема, гумових куль, світлошумових гранат та вогнепальної зброї) та затримання мирних протестувальників. Міністерство внутрішніх справ (далі – МВС) Білорусі повідомляє про близько сім тисяч затриманих осіб. Правозахисники, журналісти, свідки розповідають про надзвичайну неправомірну жорстокість щодо затриманих. Відомо про щонайменше двохсот поранених, що перебувають у лікарнях та двох загиблих громадян, один з яких помер після затримання, не отримавши медичної допомоги.

Бійці підрозділу спеціального призначення МВС Білорусі та співробітники міліції затримують та застосовують силу щодо журналістів, які виконують редакційні завдання. Серед постраждалих журналістів та протестувальників є українські громадяни. Олександр Лукашенко підтримує дії міліції, внутрішніх військ і бійців підрозділу спеціального призначення МВС Білорусі (ОМОН) та вважає їх адекватними.

Міжнародна спільнота не визнає Вибори Президента Білорусі та засуджує злочинні дії керівництва країни щодо мирного населення. Спільна заява держав Європейського Союзу засуджує неприйнятне насильство щодо громадян Білорусі та фальшування результатів виборів. Верховний Комісар з прав людини Організації Об'єднаних Націй Мішель Бачелет засудила жорстоку відповідь білоруської влади на мирний протест.

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Автор: Олена Нікуліна