Когда слышат, что у меня 160 кошек – удивляются: зооволонтер рассказала о Диснейленде для хвостиков

Когда на вопрос о том, сколько у тебя кошек, люди слышат, что их 160 – то немного удивляются. Иметь приют и столько хвостатых на содержании – большой вызов. Но пройти мимо беспризорного котенка, которого выбрасывают на верную смерть – это куда хуже.

Украинская зооволонтер Виктория Ищенко имеет свой приют, где живут около 160 кошек. Сайту 24 канала женщина рассказала о том, как функционирует приют, сколько средств нужно на его содержание и почему истории и судьбы заброшенных хвостатых просто разрывают сердце.

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Дальше – прямая речь.

За три года у меня стало 158 кошек

Если ты однажды начинаешь видеть бездомных животных на улице – ты всегда будешь им помогать. Сколько себя помню, столько переживала за животных. В детстве, когда видела на улице сбитого машиной кота – это была настоящая трагедия. Когда ты ребёнок – ты не можешь правильно помочь, даже банально не знаешь, как это сделать.

Систематически помогать животным я начала лет 10 назад, может быть, даже немного больше. Тогда я подкармливала кошек возле дома, находила котят, больных или раненых взрослых кошек и уносила их к себе: лечила, пыталась найти новых хозяев. Я живу в квартире, поэтому территории, где бы я могла заниматься помощью бездомным, у меня не было, кошки жили под домом и в гараже – на тот момент это было все, что я могла сделать.

Ранее кошки жили под гаражом / Фото предоставлено сайту 24 канала

Мы живем в небольшом городе Радомышль Житомирской области, это всего 100 километров от Киева . Речи о том, чтобы построить у нас приют, не было вообще, поскольку это что-то на грани фантастики, и средства на это бы никто не выделил. Со временем кошек у меня становилось все больше, да и люди узнавали, что здесь есть "женщина, которая занимается котиками", и приносили ненужных им котят.

Три года назад умерла моя бабушка. Мы, честно говоря, не знали, что делать с ее домом: смотреть, как он пустует, было больно, продавать и видеть там чужих людей – тоже. Как-то внезапно пришла идея переселить туда бездомных кошек.

Свободных помещений там было в избытке, и это было гораздо лучше, чем держать хвостатых на свободном выгуле под многоквартирным домом, где их ненавидят почти все соседи. Так и началась история моего импровизированного приюта.

Этот приют появился внезапно / Фото предоставлено сайту 24 канала

Этот фонд или приют – не знаю, как лучше назвать, нигде не зарегистрирован. Честно говоря, просто не было времени, финансов и возможностей этим заниматься. У нас есть страницы в соцсетях, где мы постоянно публикуем информацию о новых животных, их состоянии, сборе средств, отчетах и т.д.

В общем, мы живем на пожертвования от неравнодушных людей, которые также хотят помочь животным. Но за эти три года количество кошек у меня выросло почти до 160, а свободных помещений уже не осталось. Поэтому мы рядом с этим бабушкиным домом начали строительство уже настоящего котодома: залили фундамент, возвели стены, сделали крышу.

В этом году планировали провести отопление и сделать большой вольер, чтобы коты могли свободно и безопасно гулять на улице, но война внесла свои коррективы и ничего из этого мы пока так и не сделали, но я очень надеюсь, что удастся воплотить свою мечту и обустроить действительно крутой домик для кошек, который будет выглядеть настоящим кошачьим Диснейлендом.

Строительство приюта для кошек / Фото предоставлены сайту 24 канала:

За это время мы смогли пристроить и найти дом более 200 животным: как для кошек, так и для собак. И это самая лучшая часть – найти хвостатым любящих хозяев.

Приют в соцсетях

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Животных иногда просто приносят под приют в коробках / Фото предоставлено сайту 24 канала

В месяц нужно около 30 тысяч гривен

Если уж точно, то сегодня у меня 158 кошек и 5 собак. А людей в этом импровизированном приюте всего два человека – я и моя мама. На то, чтобы всех покормить и убрать за всеми, идет где-то 5 часов каждый день, и это работа без выходных, потому что животным не скажешь, что ты заболел и сегодня они не едят.

В месяц нужно для нормального существования около 30 тысяч гривен. Да, сумма немаленькая, но нужно понимать, что сюда входит все: сухой и влажный корм, наполнители, лечение, стерилизация и вакцинация новых животных.

Жители приюта / Фото предоставлены сайту 24 канала:

Например, в месяц нужно:

1000 пачек влажного корма (одна около 10 гривен, и это если брать экономвариант) – 10 000 гривен.

9 мешков сухого корма (1 400 гривен) – 12 600 гривен.

15 мешков наполнителя (150 гривен) – 2 250 гривен.

Крупы, мясо, сыр – 2 000 гривен.

Моющие средства, пакеты для мусора, перчатки – 500 гривен.

Зимой еще много приходится платить по счетам за электроэнергию – до 2 000 гривен ежемесячно.

Также отдельные расходы – это лекарства. Даже если животные не болеют, нужно около 1 000 гривен на разные капли и лекарства для тех, у кого хронические заболевания. Если же начинаются вирусы или другие болезни, суммы для лечения вообще получаются космическими.

Еще всех обязательно нужно обрабатывать от блох и разных паразитов, а попадающих к нам новых животных нужно стерилизовать и вакцинировать.

На лечение животных уходит немало средств / Фото предоставлены сайту 24 канала:

Когда началась полномасштабная война, было страшно, что котам просто нечего будет есть. Запасов корма у нас было не так много, а у поставщиков и в магазинах он постепенно начал исчезать. Но нам повезло, что нашлись крупные волонтерские организации, которые постепенно помогали с сухим и влажным кормом. А еще несмотря на то, что всем сложно, очень помогали люди, за что я им невероятно благодарна.

Проблем много, конечно. Как, вероятно, и у всех волонтеров. Вечное – это нехватка денег и человеческая жестокость. Все коты, которых я нахожу, оказываются на улице именно из-за людей. Кто-то наигрался, кто-то не захотел лечить, когда он заболел, кто-то не хочет стерилизовать кошку (потому что "грех" и "а как же она мышей ловить будет"), но хочет потом выбрасывать маленьких котят в коробках на мусорку, приносить в центр города или вывозить в лес. Есть и те, кто привозят мне такие пакетики прямо под ворота. Это, к сожалению, нескончаемый процесс.

Но мы очень благодарны всем, кто нам помогает – это как команда единомышленников, которые всегда рядом. И это важно.

Истории спасенных животных

В нашем городе уже несколько лет подряд утверждают программу по бесплатной стерилизации животных в городской ветлечебнице, и это крутой шаг, я считаю. Но этой возможностью пользуется не так много людей, как хотелось бы.

За все время, что я помогаю животным, было множество таких историй, которые просто заставляют замирать сердце. Иногда ты думаешь, что видела все и тебя уже не удивишь, но каждый раз сталкиваешься с еще большей человеческой жестокостью и халатностью. Многие почему-то считают, что жизнь животного ничего не стоит, и это очень страшно.

Есть разные животные, разные истории. Например, есть кошка Цвинтарина, которую мы нашли в дикий мороз на кладбище, есть белоснежный кот с раком кожи, которого уже, к сожалению, никак не спасешь, Мурчало, которому отстрелили нос, и сейчас у него там просто зияет огромная дыра.

Жители приюта / Фото предоставлены сайту 24 канала:

Например, у меня есть собака Лаки. Она попала в приют в самом начале – в ноябре 2020 года. Ее замотали в металлическую проволоку и выбросили из машины прямо на мосту, а другая машина по ней еще и проехалась. Но собаку увидели дети, перетащили ее во двор и уже с утра позвонили мне.

У Лаки был открыт перелом задней лапы, поврежден позвоночник и мочевой пузырь. Лапку, к сожалению, спасти не удалось, поэтому ее ампутировали. Была еще вероятность того, что придется ампутировать хвост, но с ним все наладилось. Потом еще долго лечили воспаления и проблемы с внутренними органами, но, к счастью, сейчас она здоровая и радостно бегает на трех лапах.

Лаки хотели забрать в Данию, она понравилась одной женщине, поэтому я подготовила все документы, сделала все прививки, но началась пандемия и карантин, так что Лаки так и осталась у меня.

Лаки до и после выздоровления / Фото предоставлены сайту 24 канала:

Лев – шотландский прямоухий кот. Его хозяйка умерла от рака, а ее бывший муж просто выгнал кота на улицу. Несколько месяцев он жил на морозе, потому что это произошло поздней осенью, какими-то правдами и неправдами искал себе пищу. Его, несчастного и больного, нашла соседка и позвонила мне.

Лев был очень худым, весил около 3 килограммов, мы никак не могли вылечить ему демодекоз, вирусную инфекцию и расстройства кишечника. Лечение длилось почти полгода, он периодически отказывался от еды, затем у него вообще начались судороги. К тому же, ему было очень плохо жить рядом с большим количеством других кошек.

Его даже однажды забирали в семью, но он не сразу разобрался, где лоток, поэтому на следующий день мне Льва вернули. Но, к счастью, он все же нашел свою семью – сейчас Лев живет в Киеве, весит более 6 килограммов и охотится на голубей через окна балкона.

Лев до и после выздоровления / Фото предоставлены сайту 24 канала:

Кошка Пиратка попала ко мне года два назад. Ее нашли местные дачники, сказали, что они уже возвращаются домой, а на дачу к ним прибилась кошка, очень больная и несчастная. Это был настоящий скелет, и честно говоря, я вообще очень сомневалась, что она сможет выжить.

У кошки был выбит глаз и прострелена передняя лапа, внутри был небольшая металлическая пуля, которая уже начал гнить. Думали, что придется ампутировать лапу, потому что гной собирался в самом суставе, но, к счастью, Пиратка справилась.

Постоянно промывали рану, закладывали разные мази. Сейчас кошка полностью здорова, хоть и без одного глаза и хромает, но брать ее в семью никто не хочет. Вообще таких животных с какими-то недостатками почти не берут, так что она навсегда со мной.

Пиратка до и после выздоровления / Фото предоставлены сайту 24 канала:

Поэтому да, иметь приют и такое количество животных – это сложно, но, пожалуй, по другому я бы и не хотела. В мире много зла, но хочется, чтобы добра было чуть больше. Потому что это невероятное чувство, когда тебе удается спасти жизнь и дать ей новый дом.

Не оставайтесь безразличными – помогите животным быть сытыми и здоровыми! Номера карточек для помощи приюту:

5168 7573 9354 1372 (ПриватБанк)

5375 4141 2356 8478 (Монобанк)

Anastasya.rad@gmail.com (PayPal)