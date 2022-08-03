Церемония прощания с Вадатурскими состоится в Киеве: известная дата

В Киеве будут прощаться с Алексеем Вадатурским и его супругой. Церемония пройдет 5 августа.

Из-за высокого уровня угрозы на Юге, с Вадатурским будут прощаться в столице. Об этом сообщили на официальной странице компании "Нибулон", генеральным директором которой он являлся.

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Церемония пройдет в Киеве

Церемония прощания с Героем Украины, генеральным директором ООО СП "НИБУЛОН" Алексеем Афанасьевичем Вадатурским и его супругой Раисой Михайловной Вадатурской состоится в пятницу, 5 августа,

– говорится в сообщении.

Прощание состоится во Владимирском кафедральном соборе с 13:30 до 16:00 по адресу бульвар Тараса Шевченко, 20.

Что известно об Алексее Вадатурском

Бизнесмену Алексею Вадатурскому 8 сентября должно было исполниться 75 лет. Он родом из Одесской области. Украинский агропредприниматель, Герой Украины, генеральный директор сельскохозяйственного предприятия "Нибулон" и вице-президент Украинской зерновой ассоциации с февраля 2005 года.

В 2021 году в рейтинге Forbes оценили состояние бизнесмена в 430 миллионов долларов. Вадатурский занял 24 место в рейтинге ТОП-100 самых богатых людей Украины.

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