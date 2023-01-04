Кулеба анонсировал новую встречу формата "Рамштайн"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что в скором времени состоится следующее заседание в формате "Рамштайн" по вооруженной поддержке Украины.

Об этом глава МИД рассказал во время онлайн-брифинга 4 января. Он подчеркнул, что Украина возлагает много надежд на эту встречу.

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Мы надеемся на новые решения об оборонной поддержке со стороны партнеров. В скором времени состоится следующее заседание в формате "Рамштайн". Оно будет очень важным для объявления новых решений,

– сказал министр.

Какое вооружение планирует получить Украина

Кулеба также назвал типы вооружения, в которых сейчас больше всего нуждаются украинские военные. Прежде всего, это системы противовоздушной и противоракетной обороны и боеприпасы к ним.

Мы проведем переговоры не только о новых батареях Patriot, но и о поставках новых систем NASAMS, IRIS-T, Crotal,

– подчеркнул министр.

По его словам, Украина также рассчитывает получить дополнительные зенитные установки типа Gepard и Vulcan, переносные зенитно-ракетные комплексы типа Stinger, а также артиллерийские снаряды всех калибров.

Дмитрий Кулеба отметил, что сейчас Украина работает с партнерами для выхода на новый уровень обеспечения вооруженных сил артиллерийскими системами и бронированной техникой всех типов.

"Даже дети в Украине просят принести под елку "леопарда". И понимаем, что дети думают не только об игрушечных леопардах. Мы не только над этим думаем, но и очень много работаем", – добавил Кулеба.

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