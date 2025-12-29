Зеленский прокомментировал дедлайны мирного соглашения и вероятную встречу с россиянами
- Зеленский сообщил, что переговоры с Россией сначала начнутся на уровне советников, а затем с участием лидеров.
- Встречи с лидерами Европы и Дональдом Трампом могут состояться в январе 2026 года.
Зеленский рассказал о планах проведения переговоров с российской стороной. Сначала обсуждения состоятся на уровне советников, а затем пройдут с участием лидеров.
Об этом информирует 24 Канал.
Когда возможна встреча Зеленского с Путиным?
Владимир Зеленский отметил, что Украина сейчас разработала пошаговую стратегию, согласно которой украинская сторона будет шаг за шагом дорабатывать вопросы и согласовывать их с партнерами. По словам президента Украины, первый этап переговоров с Россией состоится на уровне советников уже в ближайшие дни.
Рустем Умеров уже соединился со всеми советниками – американскими, европейскими. Думаю, мы сделаем все, чтобы эта встреча была в Украине наконец,
– добавил Зеленский.
После обсуждений на уровне советников будут подготовлены все документы для встречи на уровне лидеров Европы с Украиной. Впоследствии состоится подготовка к переговорам с Дональдом Трампом и несколькими другими европейскими лидерами. Эти встречи могут состояться уже в январе 2026 года.
Зеленский отметил, что после последовательного выполнения всех шагов, состоится встреча с российской стороной в формате, который уже обсуждался ранее.
Обсуждал ли Трамп с Путиным мирный план?
По словам Зеленского, Трамп проговорил с Путиным каждый из 20 пунктов мирного плана.
В то же время президент США сообщил Зеленскому, что Путин якобы "готов" к заключению соглашения. Впрочем, разглашать детали Зеленский пока не стал.