Пасха уже на подходе: когда и где в городах Украины будут освящать паски

Некоторые церкви уже опубликовали расписание Пасхальных литургий и время освящения пасок в своих социальных сетях, в частности, на страницах и вебсайтах религиозных организаций. Актуальную информацию о времени Пасхальной литургии и освящении пасок лучше проверять непосредственно в той церкви, которую вы планируете посетить.
В Успенском соборе и Крестовоздвиженском храме график следующий.
Ночная служба начнется в полночь 12 апреля в Крестовоздвиженском храме. Утренняя литургия в Успенском соборе– в 07:00.
Вы также можете найти церковь, где освятить пояса также непосредственно в своем районе.
Львовский городской совет обнародовал расписание Пасхальных богослужений. Там также напомнили, что комендантский час во Львове и Львовской области в 2026 году действует ежедневно с 00:00 до 05:00, поэтому ночных служб во время Пасхи в церквях– не будет.
- 05:00– пасхально рано;
- 06:30– литургия;
- 08:00– освящение пасхальных корзин.
Храм 40 мучеников Севастийских (улица Степана Бандеры., 62Б)
11 апреля: Великая суббота
- 09:00– исповедь, причастие;
- 13:00– 18:00– освящение пасхальных корзинок;
- 22:00– повторное освящение пасхальных корзинок;
- 23:00– внесение плащаницы, начало богослужения.
12 апреля: Воскресение Христово
- 10:00– освящение пасхальных корзинок;
- 15:00– пасхальная вечерняя.
Луцк
Храм Холмской Иконы Божией Матери (проспект Воли, 24)
11 апреля: Великая суббота
- 07:30– вечерняя с литургией св. Василия Великого;
- 12:00– 19:00– освящение пасок (каждые 20– 30 мин);
- 23:30– Полнолушница.
12 апреля: Воскресение Христово
- 00:00– рано, литургия и освящение пасхальных принесений;
- 13:00– вечерняя.
Кафедральный собор Святой Троицы (Градный спуск, 1)
11 апреля: Великая суббота
- 07:00– литургия (исповедь, причастие);
- 09:00– литургия (исповедь, причастие), панихида;
- 12:00– 21:00– освящение пасхальных блюд;
- 23:20– Полночная.
12 апреля: Воскресение Христово
- 00:00– Крестный ход вокруг храма, рано, литургия, освящение пасхальных блюд;
- 07:30– литургия, освящение пасхальных блюд в нижнем храме;
- 17:00– вечерняя.
Хмельницкий
Храм всех Святых Земли Украинской (ул. Тернопольская), 24)
11 апреля: Великая суббота
- 07:00– исповедь;
- 08:00– литургия;
- 15:00– молебен;
- 15:00– 19:00– освящение пасок;
- 23:30– чин захоронения Плащаницы.
12 апреля: Воскресение Христово
- 00:00– Крестный ход;
- 00:30– утреня;
- 02:00– пасхальная литургия;
- 04:30– 09:00– освящение пасок.
Храм Святого Архистратига Божьего Михаила (улица Шухевича, 4А)
11 апреля: Великая суббота
- 08:00– времена;
- 08:30– вечерняя с литургией св. Василия Великого;
- 15:30– освящение пасок (для детей);
- 18:00– Плуножница, Крестный ход, рано. После окончания– освящение пасок.
12 апреля: Воскресение Христово
- 04:30– воскресное время;
- 05:00– литургия. После окончания– освящение пасок.
Храм Святого Пантелеймона Целителя (ул. Ивана Мазепы, 26/1)
11 апреля: Великая суббота
- 17:30– занос плащаницы;
- 18:00– пасхально рано;
- 19:30– освящение пасок.
12 апреля: Воскресение Христово
- 06:00– литургия;
- 07:30– освящение пасок.
Приход Новомучеников Украинского Народа УГКЦ (ул., Каменецко, 94/3А)
11 апреля: Великая суббота
- 10:00– вечерняя с литургией св. Василия Великого;
- 12:00– 20:00– освящение пасок.
12 апреля: Воскресение Христово
- 00:00– всенощное пасхальное богослужение;
- 03:30– литургия;
- 05:00– 10:00– освящение пасок;
- 10:00– литургия;
- 11:00– 13:00– освящение пасок.
Добавим, что в пасхальную ночь, с 11 на 12 апреля, комендантский час в Хмельнитчине будет сокращен и будет действовать с 00:00 до 03:00. Соответствующее решение принял совет обороны Хмельницкой области.
Ивано-Франковск
Архикафедральный и митрополичий собор Воскресения Христова (майдан Шептицкого), 22)
Суббота, 11 апреля:
- 08:00– Вечерняя с Божественной Литургией св. Василия Великого;
- 16:00– 21:00– освящение корзин.
Воскресенье, 12 апреля:
- 06:30– Надгробное;
- 07:00– Воскресная Утреня;
- 08:00– Архиерейская Божественная Литургия св. Ивана Златоустого (за приход);
- 12:00– Божественная Литургия св. Ивана Златоустого (за здоровье);
- 15:00– Вечерняя.
После каждой Божественной Литургии будет освящен корзина.
Свято-Покровский кафедральный собор ВЦУ (Мельничука), 5)
Суббота, 11 апреля:
- 07:30– всеобщая исповедь;
- 09:00– Божественная литургия по чину Василия Великого;
- 15:00– освящение пасок.
Воскресенье, 12 апреля:
- 06:30– Полночная, надгробное;
- 07:00– Крестный ход. Пасхально рано. Божественная литургия, освящение пасок;
- 16:00– Вечерняя.
Свято-Троицкий кафедральный собор (Грюнвальдская, 1)
Суббота, 11 апреля:
- 08:30– всеобщая исповедь;
- 09:00– Божественная литургия по чину свт. Василия Великого;
- 12:00– Акафист к Живоносному Гробу Господню;
- 14:00– освящение пасок (будет происходить до 21:00);
- 17:00– чтение Деяний святых апостолов.
Воскресенье, 12 апреля:
- 05:30– Полуночница. Пасхально рано;
- 07:00– Соборная Божественная литургия по чину святого Иоанна Златоустого, освящение пасок (весь день);
- 12:00– Пасхальный молебен;
- 15:00– Акафист Воскресению Христову;
- 17:00– Пасхальная вечерняя, вечер и ранний.
Собор Преображения Господня (Калушское шоссе, 3)
Суббота, 11 апреля:
- 8 часов– (собор Преображения Господня) Святая Литургия св. Василия великого с вечерней;
- 9:00– (часовня блаж.Иосафаты) Святая Литургия св. Василия великого. Большая панихида;
- 15:00– 20:00– (часовня блаж.Иосафаты) Благословение пасок;
- 16:00– 19:00– (собор Преображения Господня) Благословение пасок;
- 17:00– 20:00 (храм св.Димитрия) Благословение пасок у всех храмов в субботу сбор приносов для нуждающихся;
- 21:00 (часовня блаж.Иосафаты) Воскресная утреня, Божественная Лутиргия, благословение пояса.
Воскресенье, 12 апреля:
- 5:30– (собор Преображения Господня) Воскресная утреня, Праздник Лутиргия, благословение пасок;
- 7:00– (часовня блаж.Иосафаты) Святая Лутиргия, благословение пасок;
- 8 часов– (храм св.Димитрия) Воскресная утреня, Праздник Лутиргия, благословение пасок;
- 10:00– (собор Преображения Господня) Святая Лутиргия, благословение пасок;
- 10:00– (часовня блаж.Иосафаты) Святая Лутиргия, благословение пояса.
Церковь Святых Владимира и Ольги (Волчинецкая, 223)
Суббота, 11 апреля:
- 08:00– Вечерняя с литургией святого Василия Великого;
- с 14:00– освящение пасок.
Воскресенье, 12 апреля:
- 07:00– Надгробное;
- 07:15– Воскресная утреня;
- 08:00– Божественная литургия, освящение пасок.
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (Черновола., 63)
Суббота, 11 апреля:
- 08:00– Вечерняя с литургией святого Василия Великого;
- 15:00– 20:00– освящение пасок (каждые полчаса).
- 09:00– Праздничное богослужение;
- 11:00– Праздничное богослужение;
Черновцы
Храм Трех Святителей на улице Коцюбинского, 2
Воскресенье, 12 апреля:
- 00:00– 04:00– Пасхальное богослужение и первое освящение пасок;
- 04:00– 08:00– освящение пасок каждые 30 минут во дворе университета;
Войти в храм и на территорию университета можно будет до комендантского часа, а выйти верующие смогут после четырех часов.
Кафедральный храм Преподобной Параскевы на улице Заньковецкой, 24
Суббота, 11 апреля:
- 8 часов– Божественная литургия;
- 18:00– 21:00– освящение пасхальных корзин;
Воскресенье, 12 апреля:
- 23:30– Полнощница;
- 00:00– Крестный ход вокруг храма;
- 00:30– Пасхально рано;
- 02:00– Праздничная Божественная литургия;
- 03:30– 07:00– освящение пасхальных корзин;
- 07:00– друга Праздничная Божественная литургия;
- 09:00– 12:00– освящение пасхальных корзин;
- 15:00– Большая Пасхальная вечерняя.
Храм Успения Пресвятой Богородицы по проспекту Независимости, 141
Пятница, 10 апреля:
- 13:00– Вечерняя с выносом Плащаницы.
Суббота, 11 апреля:
- 08:00– Акафист;
- 09:00– Литургия Василия Великого.
Воскресенье, 12 апреля:
- 04:00– начало Пасхального богослужения;
- 07:00– 09:00– освящение пасок;
Кафедральный Собор Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ по улице Русской, 28
Пятница, 10 апреля:
- 07:30– Вечерняя с выставлением Плащаницы;
- 17:00– Молитва "Матерей в молитве";
- 18:00– Иерусалимская утреня;
Суббота, 11 апреля:
- 07:30– Вечерняя с литургией;
- 12:00– 20:00– Благословение Ремень (каждые 30 минут);
Воскресенье, 12 апреля:
- 06:00– Надгробное, Утреня;
- 07:30 и 10:00– Литургия и освящение ремень;
- 17:00– Вечерняя.
Собор Рождества Христова на улице Небесной сотни, 30
Суббота, 11 апреля:
- 07:30– Исповедь, Божественная литургия;
- 17:00– 20:00– освящение пасок;
- 23:00– Чтение Деяний Святых Апостолов;
Воскресенье, 12 апреля:
- 00:00– Крестный ход вокруг Собора. Пасхальная утреня, литургия;
- 04:00– 11:00– освящение пасок;
- 17:00– Вечерняя с миропомазкой.
Свято-Духовский кафедральный собор на улице Главной, 85
Суббота, 11 апреля:
- 07:00– Литургия;
- 17:00– освящение пасок;
- 19:00– Чтение Деяний святых апостолов;
- 23:30– Пасхальная полунощница;
Воскресенье, 12 апреля:
- 23:30– Полнощница;
- 00:00– Пасхальная заутреня;
- 02:00– Божественная литургия.
Сумы
В Свято-Воскресенском кафедральном соборе на площади Независимости, 19 литургия состоится 11 апреля в 9:00, а в 11:00 начнется первое освящение пасок и продлится в течение дня. 12 апреля в 6:00 будет литургия с освящением, в 17:00– Акафист Воскресению Христову.
В Спасо-Преображенском кафедральном соборе по улице Соборной, 31 в субботу в 7:30 будет чтение правила к Святому Причастию, в 8:30– утренние молитвы, в 13:00– освящение пасок. В воскресенье святить будут с 6:00.
В Свято-Николаевском храме на улице Косовщинской, 70/1 11 апреля служба начнется в 16:00, 12 апреля будет с 5:00 до 10:00.
В Храме Всех Святых на пересечении улиц Металлургов и Выгонопоселенской Пасхи служба будет только в воскресенье. В 9:00 начнется литургия, в 10:30 будет освящение пасок.
В Храме св. Андрея Первозванного на переулке Веретеновском, 1 11 апреля будут святить с 18:00, а 12 апреля в 5:30 будет божественная литургия, а примерно в 7:20– освящение.
В Свято-Георгиевском храме на улице ВСУ в субботу служба будет в 9:00, освящение– с 12:00 до вечера. В воскресенье– в 6:00, а будут святить где-то с 8:00.
В Свято-Покровском храме на улице Героев Крут, 64/1 11 апреля литургия будет с 9:00 до 11:00, а освящение– в 18:00. 12 апреля служба с освящением начнется с 6:00 и продлится до 11:00.
В Свято-Успенском храме на площади Пришибской в субботу пасхи будут святить с 13:00 до 18:00. 12 апреля в 6:00 начнется служба, к 11:00 должно быть освящение.
Харьков
В пасхальную ночь и утром харьковские храмы работают в усиленном режиме. Освящение проводят несколько раз подряд, чтобы избежать больших очередей.
Больше всего людей собирается в центральных соборах, но освятить пояса можно почти в каждом действующем храме города.
Православные храмы, где можно освятить пасхи на Пасху в Харькове:
-
Благовещенский кафедральный собор (пл. Благовещенская, 1)
-
Свято-Успенский собор (ул. Университетская), 11)
-
Покровский монастырь (ул. Университетская), 8)
-
Храм Иоанна Богослова (ул. Алчевских, 50)
-
Храм святого Пантелеймона (ул. Клочковская), 94)
В больших соборах освящения могут повторять каждые 20– 40 минут, чтобы разгрузить поток людей.
Во многих харьковских церквях освящение совершается прямо на открытом воздухе, священник обходит корзины или совершает обряд в нескольких точках одновременно.
Греко-католики смогут освятить пасхи в Собор Святого Николая Чудотворца в Харькове (УГКЦ), улица Гвардейцев-Широнинцев, 6а. Освящение корзин обычно происходит сразу после литургии, без продолжительного ожидания.
Запорожье
В городе работает немало церквей, где можно освятить паски, в частности, храмы Православной церкви Украины, которые проводят праздничные службы и открыты для верующих в этот день:
- Храм Святой Троицы, ул. Святоволодимировская, 101-А;
- Храм Архистратига Михаила, Передатная улица, 20;
- Храм Святого Николая, проспект Юбилейный, 1;
- Храм святых апостолов Петра и Павла, Шевченковский район;
- Свято-Покровский собор, проспект Соборный, 37;
- Преображенская церковь, жилой массив Бабурка, район Днепрострой-2.
Освящение пасхальных корзин обычно происходит в ночь с субботы на воскресенье после завершения праздничной литургии, а также в воскресенье утром– примерно с 05:00– 06:00 и до обеда. Именно в это время больше людей приходит в храмы.
В то же время важно учитывать, что каждый храм самостоятельно определяет расписание богослужений. В праздничные дни возможны изменения, а в условиях военного положения график могут дополнительно корректироваться из соображений безопасности.
В Запорожье также действуют несколько храмов Украинской греко-католической церкви, поэтому верующие могут прийти 11– 12 апреля на богослужение и освятить пасхальные корзины:
- Церковь Матери Божией Неустанной Помощи (УГКЦ), ул. Талалихина, 58;
- Церковь святых апостолов Петра и Павла (УГКЦ), ул. Вербовая, 11;
- Церковь святого Владимира Великого (УГКЦ), проспект Металлургов, 1А;
- Приход святой великомученицы Варвары (УГКЦ), ул. Рубано.
Днепр
В городе работает значительное количество православных храмов, где в Пасху проходят праздничные литургии и освящение корзин. Больше верующих обычно собирается в кафедральных соборах и больших приходах., однако освящение проводится практически во всех церквях:
- Свято-Троицкий кафедральный собор (ВЦУ), Троицкая площадь, 7;
- Спасо-Преображенский кафедральный собор, площадь Соборная, 1;
- Храм Иверской иконы Божией Матери, улица Семафорная, 60;
- Храм Архистратига Михаила, проспект Петра Калнышевского, 46;
- Храмы жилых массивов Сокол, ул. Яснополянская, 2.
Освящение пасок начинается после завершения ночной пасхальной литургии. Часть храмов совершает обряд в ночное время, другие– утром Пасхи. Наибольший поток людей приходится именно на утренние часы, поэтому верующим рекомендуют приходить заранее.
УГКЦ в Днепре обычно проводит литургии вечером 11 апреля и утром 12 апреля., после которых верующие могут освятить свои корзины:
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (УГКЦ), ул. Андрея Шептицкого, 8;
- Приход святого Николая (УГКЦ), улица Гостомельская, 5;
- Приход святого Иосафата (УГКЦ), богослужения проводятся в приходском храме.
Одесса
В православных храмах города пасхальные богослужения проходят в ночное время и с утра., после чего несколько раз подряд происходит освящение корзин. Больше всего людей собирается в центральных соборах, однако освящение совершается почти в каждом действующем храме.
Православные храмы, где освятить пасхи на Пасху 2026 в Одессе:
- Спасо-Преображенский кафедральный собор, Соборная площадь, 3
- Свято-Успенский кафедральный собор, ул. Преображенская, 70
- Собор Рождества Христова, ул. Пастера, 5
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы, улица Бахмутская, 67
- Храм Преподобного Серафима Саровского, улица Рассвета, 61
- Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца, улица Виталия Нестеренко, 36/1
Греко-католики в Одессе могут освятить пасхи в Храме Святого Апостола Андрея Первозванного (УГКЦ), ул. Гимназическая, 22/24.
Николаев
Где освятить пасхи на Пасху 2026 в Николаеве:
- Кафедральный собор Касперовской иконы Божией Матери, Садовая, 12
- Свято-Никольский собор, улица Алексея Вадатурского, 4
- Собор Рождества Пресвятой Богородицы, улица Героев Спасателей, 10
- Храм Святого Духа, Академика Рыльского, 66
В кафедральном соборе Касперовской иконы Божией Матери сообщили, что освящение пасок начнется уже в 05:00 утра 12 апреля. Позже в тот же день, в 16:00, запланирована вечерняя пасхальная служба.
Греко-католическая община будет освящать корзины сразу после литургии без продолжительного ожидания. Освятить корзины можно 12 апреля в Приходы Покрова Пресвятой Богородицы, по адресу ул. Архитектора Старова в береговой зоне г. Ингул.
Винница
В Спасо-Преображенском кафедральном соборе ПЦУ освящение пройдет:
- в субботу– с 10.00 до 23.00,
- в воскресенье– с 7:30 до 8:00 и с 9:30 до 16:00.
Где в Виннице будут освящать пасхальные корзины
Винницко-Барская епархия
- Спасо-Преображенский кафедральный собор (ул. Соборная), 23)
- Храм иконы Пресвятой Богородицы "Всех скорбных радостей" (ул. Пирогова, 109)
- Храм святителя Николая Мирликийского (ул. Арабея), 11)
- Монастырь Благовещения Пресвятой Богородицы (ул. Магистратская), 162)
- Храм преподобного Лаврентия Черниговского (ул. Пирогова, 109А)
- Свято-Троицкий скальный храм (ул. Скалецкого), 77)
- Храм иконы Пресвятой Богородицы "Скоропослушницы" (Хмельницкое шоссе), 129)
Винницко-Тульчинская епархия
- Храм Спас на Убрусе (ул. Станиславского, 7А)
- Храм преподобного Серафима Саровского (Хмельницкое шоссе, 145)
- Храм Святой Великомученицы Варвары (1-й Киевский переулок., 66)
- Храм Святого Архистратига Михаила (ул. Ивана Мазепы, 10А)
- Храм Святых Жен-Мироносиц (ул. Киевская), 126А)
- Храм Рождества Христова (Немировское шоссе., 82)
- Храм Юрия Победителя (ул. Стельмаха, 43А)
- Храм Святого Владимира (ул. Шепеля, 72Б)
- Храм Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Ватутина), 137Б)
- Храм Веры, Надежды, Любви и матери их Софии (ул. Пирогова, 109В)
- Храм преподобных Феодора и Константина Острожских (просп. Коцюбинского, 50)
- Часовня святителя Луки Крымского (ул. Князей Кориатовичей), 185)
Винницко-Брацлавская епархия
- Храм "Всем Скорбным Радость" (ул. Анастасии Медведь, 2)
УГКЦ
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Киевская), 1)
Кропивницкий
Храм Успения Пресвятой Богородицы, ул. Авиационная, 63а (парк Крючкова)
Богослужение продлится с 23:30 до 04:00, освящение пасок до 13:00
Гарнизонный храм Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Юрия Олефиренко, 14 (возле Ковалевского парка)
Служба с 23:30 до 04:00, освящение пасок до 16:00
Храм равноапостольного князя Владимира, ул. Арсения Тарковского, 73/5
Богослужение с 23:00 до 04:00, освящение пасок до 16:00
Храм святого апостола Андрея Первозванного, поселок Горный, ул. 1-я Линия
Служба с 23:30 до 04:00, освящение пасок до 10:00
Приход святых апостолов Петра и Павла, ул. Евгения Маланюка (возле Центра занятости)
Богослужение с 23:00 до 04:00, освящение пасок до 10:00
Приход равноапостольной княгини Ольги, ул. Руслана Слободянюка, 205
Служба с 05:00 до 07:30, освящение пасок до 12:00
Приход Святой Троицы, проспект Университетский, 2/5 (на территории областной больницы)
Богослужение с 06:00 до 07:30, освящение пасок до 11:00
В епархии отмечают, что в случае изменений расписание может быть уточнено дополнительно.
Черкассы
Свято-Троицкий кафедральный собор, улица Славы, 10
Освящение пасок будет проходить 11 апреля с 18 до 22 часов, 12 апреля– с 4 утра до 14 часов. Пасхальная служба пройдет в ночь на 12 апреля с 23:30 до 3 часов.
Свято-Михайловский кафедральный собор, улица Надпольная, 212
Освящение пасок будет проходить 11 апреля с 18 до 22 часов, 12 апреля– с 4 утра до 14 часов. Пасхальная служба пройдет в ночь на 12 апреля с 23:30 до 3:30 часов.
Свято-Сретенский приход, улица Вячеслава Чорновола, дом 168/1
Освящение пасок продлится 12 апреля с 4 до 12 часов, пасхальная служба– в ночь на 12 апреля с 23:30 до 3 часов.
Свято-Николаевский приход, улица Сумгаитская, 21/1
Освящение пасок 12 апреля продлится с 4 до 14 часов, пасхальная служба– в ночь на 12 апреля с 23:30 до 3:30 часов.
Свято-Анатолиевский храм ВЦУ, улица Святителя Луки, 16/2
Освящение пасок будет проходить 12 апреля с 4 до 13 часов, пасхальная служба в ночь на 12 апреля продлится с 22 до 3 часов.
Приход "Всех святых земли", площадь 700-летия, угол улиц Гоголя– Добровольского.
Освящение ремней: 12 апреля с 4 до 12 часов. Пасхальная служба– в ночь на 12 апреля с 22 до 2 часов.
Приход иконы Божией Матери "Неопалимая купина", улица Оноприенко, 8
Освящение пасок 12 апреля продлится с 7:30 до 11 часов. Пасхальная служба 12 апреля с 6 часов до 7:30.
Приход Рождества Пресвятой Богородицы, улица Благовестная, дом 374
Освящать пасху 12 апреля с 4 до 12 часов, а пасхальная служба в ночь на 12 апреля продлится с 23 до 3 часов.
Приход Святого Архистратига Божьего Михаила, улица Оноприенко, 10
Освящать пасхи с 4:30. Пасхальная служба пройдет в ночь на 12 апреля с 22 до 4 утра.
Приход святой великомученицы Варвары, улица Рустави, 25/1
Пасхи будут освящать 12 апреля с 4 до 12 часов. Пасхальная служба– с 23 до 3 часов в ночь на 12 апреля.
Приход Успения Пресвятой Богородицы, улица Святителя Луки, дом 7
Освятить паску можно будет 11 апреля с 16 до 18 часов. Пасхальная служба состоится 12 апреля с 8 до 10 утра.
Храм преподобного Амфилохия Почаевского, улица Казацкая 7/2
Пасху будут освящать 12 апреля с 4 до 12 часов. Пасхальная служба– с 23:30 до 3 утра в ночь на 12 апреля.
Храм Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия., бульвар Шевченко, 81
Освящение пасок состоится 12 апреля с 7 до 12 часов. Пасхальная служба 12 апреля продлится с 5 до 7 утра.
Приход святого Андрея Первозванного, улица Героев Днепра, 30
Освящение пасок продлится два дня: 11 апреля– с 18 до 22 часов, 12 апреля– с 4 до 12 часов. Пасхальная служба пройдет в ночь на 12 апреля с 23 до 3 утра.
Чернигов
В Екатерининском соборе паски можно будет освящать, начиная с субботы, 11 апреля, после утренней литургии– примерно с 11 часов. Ночная пасхальная служба в храме начнется в 23:30 и продлится примерно до 4 часов утра.
Если прихожане придут в храм на ночную службу, то они не смогут уже оттуда выйти к концу комендантского часа. Утром освящение корзин начнется сразу после комендантского часа.
В Пятницкой церкви паски можно будет святить только в воскресенье, 12 апреля, ориентировочно после 5 часов утра.
В Спасо-Преображенский собор, ночного богослужения не будет, а освящать корзины начнут с 6 часов утра 12 апреля.
В Свято-Троицкий собор, наоборот, паски можно будет освящать, начиная с субботы, 11 апреля, с 14:00 до 19:00 часов. В воскресенье, 12 апреля, освящать корзины будут после божественной литургии, которая начнется в 6 часов.
В церкви Михаила и Федора (улица гетмана Полуботка, 40), пасхальные корзины можно будет освящать также, начиная с субботы, 11 апреля, примерно после 11 часов утра и до 17 часов. В то же время, ночной службы в храме не будет. А утром, 12 апреля, люди смогут прийти освящать пасхи после утренней литургии.
В храме святого Иоанна Воина, что на проспекте Мира, 194, святить пасхи будут в субботу, 11 апреля, с 17 до 23 часов. Ночная служба начнется в 23:15 и будет проходить "при закрытых дверях", ввиду комендантского часа. Утром освящать корзины уже можно с 4:15 и до 12 часов.
Храм всех Святых Черниговских (улица Всехсвятская, 1). Ночная служба там будет. Она начнется в 23.00. А освящать пасхи будут уже утром, 12 апреля, с 5 часов утра.
Греко-католики смогут освятить пасхи в Чернигове церкви Рождества Пресвятой Богородицы (Черновола, 45). Освящение пасок будет проводиться с субботы, 11 апреля, после вечерней литургии– примерно где-то в 22 часов. Утром– после литургии.
Полтава
Свято-Успенский кафедральный собор ВЦУ, Соборная площадь, 1
Освящение корзин продлится с 15:00 до 22:00 в субботу, 11 апреля. Будут делать это с интервалом в 30 минут. Ночное богослужение начнется в полночь, а завершат его в 17:00.
Свято-Покровский храм ВЦУ, улица Джохара Дудаева, 1
В субботу, 11 апреля, начнется в 9:00 утренняя литургия. Освящение корзин будет продолжаться с 16:00 до 23:00. После в 00:00– ночное богослужение. Пасхи будут освящать с 06:00 в течение целого дня, в зависимости от количества верующих.
Свято-Николаевский храм ВЦУ, Николаевский спуск, 3
Освящение пасхальных корзин ― с 17:00 до 23:00 в субботу, 11 апреля. После этого в 23:45 последует ночное пасхальное богослужение. Освятить пояса можно будет с 4:00 до 12:00 в воскресенье, 12 апреля.
Свято-Михайловский храм ВЦУ, улица Волонтерская, 79 (микрорайон Ивонченцы)
С субботы на воскресенье в храме начнется ночное богослужение и Крестный ход. Освящение корзин будет 12 апреля трижды в день: в 4:30, в 8:00 и 9:00.
Полный перечень храмов ВТО на Полтавщине и их контакты можно посмотреть на официальном вебсайте Полтавской епархии.
Житомир
В Житомирском городском совете отметили, что праздничные богослужения будут проходить с учетом комендантского часа, потому в ночное время Пасхальные службы проводиться не будут.
Все богослужения в субботу завершатся к началу комендантского часа, а в воскресенье начнутся после ее завершения– с пяти часов утра.
Посвятить паски православные верующие смогут в Свято-Михайловском кафедральном соборе (ул. Киевская, 18)
11 апреля, суббота– Великая Суббота:
- 07:30– Литургия;
- 13:00– 22:00– освящение пасхальных корзинок;
- 13:00– 22:00– чтение Деяний святых апостолов;
12 апреля, воскресенье– Пасха:
- 05:00– Литургия, освящение пасхальных корзин в течение всего дня на Пасху;
- 17:00– Пасхально Литургия.
Украинская Греко-Католическая Церковь Приход Святого Василия Великого (ул. Шевченко), 111)
11 апреля, суббота– Великая Суббота:
- 09:00– Вечерняя с Литургией;
- 15:00– освящение пасхальных корзинок;
- 16:00– освящение пасхальных корзинок;
- 17:00– освящение пасхальных корзинок;
- 18:00– освящение пасхальных корзинок;
- 19:00– освящение пасхальных корзин.
12 апреля, воскресенье– Пасха:
- 07:20– Пасхально Литургия;
- 09:00– Праздник Литургия;
После богослужения– освящение пасхальных корзин.
Херсон
В Херсонской области запретили богослужение на Пасху и во время поминальных дней, в частности, в период комендантского часа. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Запрет связан с ухудшением ситуации безопасности в регионе.