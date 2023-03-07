Об этом в эфире 24 Канала рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он предположил, что танки смогут оказаться непосредственно в зоне боевых действий.

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Коваленко сообщил, прежде чем использовать эти танки необходимо провести соответствующие согласования и сформировать полноценные подразделения.

Каждый этот танк сам по себе не является боевой единицей, он является боевой единицей в составе подразделения, роты, батальона, танкового полка и т.д.

– добавил говорящий.

Требуется время на разрешение

Коваленко подчеркнул, чтобы повысить эффективность западных танков, должен быть сформирован батальон. А формирование полноценного батальона – это и формирование соответствующих подразделений, в составе которых есть другая техника: боевая машина пехоты, бронетранспортеры, артиллерия. После этого только можно будет говорить о появлении Leopard 2 на линии боевых действий.

Возможно, это будет апрель как вариант. Может быть, даже конец марта. Зависит от того, как скоро будут готовы новейшие экипажи и как скоро нам передадут новейшие танки,

– заметил аналитик.

Он напомнил, что в Украину уже прибыли несколько танков Leopard 2, однако в зоне боевых действий их нет. Они сейчас находятся в городе слаженности и формирования подразделений.

Когда западные танки появятся на фронте: смотреть видео