Про це в ефірі 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він припустив, коли танки зможуть опинитися безпосередньо в зоні бойових дій.

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Коваленко повідомив, перш ніж використовувати ці танки необхідно провести відповідні злагодження та сформувати повноцінні підрозділи.

Кожен цей танк сам по собі не є бойовою одиницею, він є бойовою одиницею в складі підрозділу, роти, батальйону, танкового полку тощо,

– додав мовець.

Потрібен час на злагодження

Коваленко наголосив, аби підвищити ефективність західних танків, має бути сформований батальйон. А формування повноцінного батальйону – це й формування відповідних підрозділів, в складі яких є інша техніка: бойової машини піхоти, бронетранспортери, артилерія. Після цього тільки можна буде говорити про появу Leopard 2 на лінії бойових дій.

Можливо, це буде квітень, як варіант. Можливо, навіть кінець березня. Залежить від того, наскільки швидко будуть готові нові екіпажі та наскільки швидко нам передадуть нові танки,

– зауважив аналітик.

Він нагадав, що до України вже прибули кілька танків Leopard 2, однак в зоні бойових дій їх немає. Вони нині перебувають в місті злагодження та формування підрозділів.

Коли західні танки з'являться на фронті: дивитись відео