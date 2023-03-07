Про це в ефірі 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він припустив, коли танки зможуть опинитися безпосередньо в зоні бойових дій.
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Коваленко повідомив, перш ніж використовувати ці танки необхідно провести відповідні злагодження та сформувати повноцінні підрозділи.
Кожен цей танк сам по собі не є бойовою одиницею, він є бойовою одиницею в складі підрозділу, роти, батальйону, танкового полку тощо,
– додав мовець.
Потрібен час на злагодження
Коваленко наголосив, аби підвищити ефективність західних танків, має бути сформований батальйон. А формування повноцінного батальйону – це й формування відповідних підрозділів, в складі яких є інша техніка: бойової машини піхоти, бронетранспортери, артилерія. Після цього тільки можна буде говорити про появу Leopard 2 на лінії бойових дій.
Можливо, це буде квітень, як варіант. Можливо, навіть кінець березня. Залежить від того, наскільки швидко будуть готові нові екіпажі та наскільки швидко нам передадуть нові танки,
– зауважив аналітик.
Він нагадав, що до України вже прибули кілька танків Leopard 2, однак в зоні бойових дій їх немає. Вони нині перебувають в місті злагодження та формування підрозділів.
Військова допомога Україні від Польщі
- Польща оголосила про плани передати Україні упродовж кількох тижнів 70 танків, 10 з яких будуть Leopard 2.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вже доставив перші 4 танки під час свого візиту до Києва 24 лютого, в річницю російського вторгнення. Сталося це навіть попри те, що польська влада скаржиться на брак запчастин до них.
- Решта 60 танків, обіцяних Україні у лютому, є танками Т-72 і PT-91 Twardy. Їх обіцяли передати разом з Leopard або й швидше.