Ба більше, чотири танки уже знаходяться в Україні. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на пресконференції.

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14 танків загалом

Ці чотири танки Польща передала на захист нашої держави ще у роковини повномасштабного вторгнення, 24 лютого.

Чотири (танки – 24 Канал) вже в Україні, ще десять поїдуть в Україну цього тижня,

– сказав Маріуш Блащак.

Відтак загалом західний партнер України пообіцяв передати 14 танків Leopard 2.

Решта танків – Т-72 і PT-91 Twardy

Як повідомив раніше міністр канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, решта 60 танків, обіцяних Україні у лютому, є танками Т-72 і PT-91 Twardy. Їх обіцяли передати разом з Leopard або й швидше.

Фактично, вони вже перебувають у процесі передання. Тож незабаром вони потраплять в Україну,

– наголосив тоді польський міністр.

Зверніть увагу! Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у ЗСУ планують сформувати як мінімум два танкові батальйони, на озброєнні яких будуть німецькі танки Leopard 2.

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