Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил. Юрий Игнат также объяснил, что именно нужно, чтобы у нас была одна из лучших систем противовоздушной обороны в мире.

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Когда у Украины будет одна из лучших систем ПВО

Сбивание гиперзвуковой ракеты "Кинжал" – это действительно историческое событие. Ведь нашему государству удалось показать, что можно эффективно бороться с российским оружием, якобы не имеющим аналогов в мире. Однако для этого требуется больше современных систем ПВО.

Игнат подчеркнул, что Украина великое государство, и нам есть что защищать. Речь не только о границах. Объекты нашей критической инфраструктуры, энергетики, атомные электростанции – это приоритетные цели для агрессора.

Они (россияне – 24 Канал) часто атакуют сами подстанции, обеспечивающие питание атомных энергоблоков. Поэтому мы должны понимать, что это серьезная угроза, и больше таких систем, как Patriot, SAMP/T, IRIS-T, NASAMS, ну, и понятно F-16, без него никак, помогут нам создать одну из лучших систем противовоздушной обороны в мире,

– подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ.

По его словам, именно после получения обещанной техники от иностранных партнеров Украина будет иметь одну из лучших систем противовоздушной обороны.

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Украинские воины впервые сбили российский "Кинжал"