Про це повідомив речник командування Повітряних сил. Юрій Ігнат також пояснив, що саме потрібно, аби у нас була одна з найкращих систем протиповітряної оборони у світі.
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Коли в України буде одна з найкращих систем ППО
Збиття гіперзвукової ракети "Кинджал" – це справді історична подія. Адже нашій державі вдалося показати, що можна ефективно боротися з російською зброєю, яка начебто не має аналогів у світі. Однак, для цього потрібно більше сучасних систем ППО.
Ігнат наголосив, що Україна велика держава, і нам є що захищати. Йдеться не лише про кордони. Об'єкти нашої критичної інфраструктури, енергетики, атомні електростанції – це пріоритетні цілі для агресора.
Вони (росіяни – 24 Канал) часто атакують самі підстанції, які забезпечують живлення атомних енергоблоків. Тому ми мусимо розуміти, що це серйозна загроза і більше таких систем як Patriot, SAMP/T, IRIS-T, NASAMS, ну і зрозуміло, що F-16, бо без нього ніяк, допоможуть нам створити одну з найкращих систем протиповітряної оборони у світі,
– наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.
Тож, за його словами, саме після отримання обіцяної техніки від іноземних партнерів, Україна матиме одну з найкращих систем протиповітряної оборони.
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Українські воїни вперше збили російський "Кинджал"
- Вночі 4 травня 2023-го під час чергової атаки ворога українські захисники вперше збили російський "Кинджал".
- Однак, офіційно про цю історичну подію повідомили лише через два дні, 6 травня. Збиття російської гіперзвукової ракети "аналогов нєт" підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
- Окупанти запустили цю ракету з МіГ-31К, що підіймався з аеродрому Саваслейка. По ворожому снаряду наші військові потужно відпрацювали з ЗРК Patriot.
- Згодом Ігнат розповів, що до цього система ППО "Петріот" ніколи не працювала з таким типом цілей, як "Кинджал". Водночас він додав, що окупанти зарано дізналися про нові спроможності нашої держави.
- Речник Повітряних сил наголосив, що для захисту від агресора Україні потрібно значно більше систем ППО.